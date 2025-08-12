augusztus 12., kedd

Klára névnap

Szakmai konferencia

19 perce

Minden a dohányról szól majd - várják a termesztőket!

Címkék#Foglalkoztatás a dohánytermesztésben#Ófehértó#Fekete Tibor

Ófehértón, a Fejértó Szövetkezet területén rendezik meg a Foglalkoztatás a dohánytermesztésben című rendezvényt. A programtervezet szerint dr. Nagy István agrárminiszter is előadást tart majd.

Szon.hu
Fotó: Sipeki Péter / MW-archív

Az augusztus 26-án, 10 órakor kezdődő szakmai konferencián előadásokat hallgathatnak meg a dohánytermesztők, sőt, a dohánytörést gyakorlatban is megtekinthetik.

Előadások: 

• A munkaerő foglalkoztatás és a dohánytermesztés kapcsolata; előadó: Kenyeres Sándor, a MADOSZ elnöke 

• A mezőgazdasági foglalkoztatás és a mezőgazdasági támogatás jelentősége; előadó: Dr. Nagy István agrárminiszter 

• The market update of „big leaf” production in Europe; előadók: Claudio Ridolfi igazgató, Deltafina és Fekete Tibor igazgató, ULT-HU 

• A dohánytermesztés és a hazai értékesíthetőség kérdései; előadó: Füzi Csaba vezérigazgató, Continental Dohányipari Zrt. 

• A dohánytermesztés jelentősége az ófehértói mindennapokban; előadó: Simon József polgármester, Ófehértó 

• A munkaerő foglalkoztatása a gyakorlatban, dohánytörés megtekintése; előadó: Kocsis Miklós, dohánytermelő házigazda

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
