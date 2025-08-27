1 órája
Szabolcsban is kevesebb lenne az emberek fizetése, ha Magyar Péter adóztatná őket (videóval)
Jelentős életszínvonal-csökkenést eredményezhet a Tisza Párt adójavaslata, mely megszüntetné a mostani egykulcsos adórendszert. A Tisza-csomag az eredményezné, hogy egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb.
Egy a párt gazdasági kabinetjéből kiszivárogtatott dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezi. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a Tisza-csomag eredményeképpen csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.
Így kommentálta a Tisza-csomagot a szabolcsi szakértő
Czomba Csaba szerint a háromkulcsos szja-rendszer bevezetésének híre sokkoló hatású minden rendszeres havi jövedelemmel rendelkező állampolgár számára.
A jelenlegi polgári kormány nagyon helyesen mérte fel a korábbi, 2010 előtti többkulcsos adórendszer hátrányait nevezetesen, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, mivel egy magasabb jövedelmi sávban, egy magasabb adósávba került, ahol nagyobb volt az elvonás is. Az egykulcsos adórendszer nagyban hozzájárult a fekete gazdaság csökkenéséhez is, elősegítette és elősegíti a középosztály megerősödését, növekedését.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, a szervezet vármegyei elnöke szerint
ez egyrészt szöges ellentétben áll a párt által tavasszal megszavaztatott 9 százalékos szja-val, bevezetése pedig jelentős jövedelemcsökkenés lenne a keresettel rendelkező többség számára.
Bércsökkenést eredményezné a progresszív adórendszer
A Világgazdaság cikke a kiszivárgott dokumentumra hivatkozva azt írja,
- évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.
- az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne,
- míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.
Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni, vagyis az átlagbéreknél kevesebbet keresők is rosszabbul járnának.
Például: Aki a KSH által mért mediánbért keresi (2025 májusában ez bruttó 562 300 forint volt), annak a mostani 84 345 forint helyett már 94 586 forint szja-t vonnának le. Ez körülbelül 10 ezer forinttal kevesebb nettót jelentene havonta (nettó 373 930 helyett 363 659 forint).
Aki pedig az országos átlagbért keresi (bruttó 702 800 forint), annak, annak az adója a mostani 105 420 forint helyett már 125 496 forint lenne. Ez több mint 20 ezer forint adónövekedést hozna – tájékoztat a Világgazdaság.
Tehát a nettó bér pozíciója jelentősen romlana már az átlagkeresetnél is:
- a magasabb adósáv miatt az eddigi 467 362 forint helyett
- 447 286 forintra csökkenne a tisztán hazavihető jövedelem.
Ők járnak a legrosszabbul a Tisza-csomaggal!
A javaslat szerint 1 250 000 forint havi fizetés felett a legmagasabb adósáv lépne már életbe. Ez főként azokat érinti, akik bruttó 1 300 000 forintot keresnek. Ők jelenleg 195 000 forint személyi jövedelemadót fizetnek havonta, de a 33 százalékos kulcs mellett ez 262 380 forintra emelkedne. Ez azt jelenti, hogy a nettó keresetük 67 380 forinttal csökkenne, vagyis a mostani 831 250 forint helyett 763 870 forintot vihetnének haza.
A KSH adatai alapján ebbe a legfelső adósávba olyan foglalkozások esnének bele, mint a légi forgalmi irányítók, orvosok, bírók, de akár a mentőtisztek fizetése is elérheti ezt a szintet.
Megkérdeztük az utca emberét Szabolcsban
Kovács László szerint Magyar Péter Brüsszelt szolgálja, hazudozik minden nap. Az ibrányi férfi feltette a kérdést: miért nem jó a mostani rendszer? A Tisza Párt és Magyar Péter nem akar jót a magyar embernek, el fogják venni a 13. havi nyugdíjat is és eladják az országot. A többit hallgassa meg a vele készült videóban!
Ennyivel kellene többet adózni Szabolcsban az új rendszerben
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év első felében Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 512 732 forint volt az egy havi bruttó átlagkereset. A jelenlegi, 15 százalékos szja befizetéssel számolva ez évente 76 909 forint adóbefizetést jelent. Ellenben ez a Tisza Párt progresszív adótervezete esetén éves szinten már 83 634 forintot jelentene, ami Szabolcsban egy átlagkeresettel rendelkező munkavállalónak éves szinten 80 ezer 700 forint többletbefizetés a mostanihoz képest.