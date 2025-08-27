Szabolcsban is kevesebb lenne az emberek fizetése, ha Magyar Péter adóztatná őket (videóval)

Egy a párt gazdasági kabinetjéből kiszivárogtatott dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezi. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a Tisza-csomag eredményeképpen csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.

A Tisza-csomag és a háromkulcsos szja-rendszer csökkentené az átlagkeresetet Illusztráció: Shutterstock

Így kommentálta a Tisza-csomagot a szabolcsi szakértő

Czomba Csaba szerint a háromkulcsos szja-rendszer bevezetésének híre sokkoló hatású minden rendszeres havi jövedelemmel rendelkező állampolgár számára.

A jelenlegi polgári kormány nagyon helyesen mérte fel a korábbi, 2010 előtti többkulcsos adórendszer hátrányait nevezetesen, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, mivel egy magasabb jövedelmi sávban, egy magasabb adósávba került, ahol nagyobb volt az elvonás is. Az egykulcsos adórendszer nagyban hozzájárult a fekete gazdaság csökkenéséhez is, elősegítette és elősegíti a középosztály megerősödését, növekedését.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, a szervezet vármegyei elnöke szerint

ez egyrészt szöges ellentétben áll a párt által tavasszal megszavaztatott 9 százalékos szja-val, bevezetése pedig jelentős jövedelemcsökkenés lenne a keresettel rendelkező többség számára.

Bércsökkenést eredményezné a progresszív adórendszer

A Világgazdaság cikke a kiszivárgott dokumentumra hivatkozva azt írja,

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne,

míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni, vagyis az átlagbéreknél kevesebbet keresők is rosszabbul járnának.

Például: Aki a KSH által mért mediánbért keresi (2025 májusában ez bruttó 562 300 forint volt), annak a mostani 84 345 forint helyett már 94 586 forint szja-t vonnának le. Ez körülbelül 10 ezer forinttal kevesebb nettót jelentene havonta (nettó 373 930 helyett 363 659 forint).