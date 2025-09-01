szeptember 1., hétfő

1 órája

Tárt karokkal várnak Nyíregyházán, ha erre a pozícióra pályázol – a fizetés pedig…

Ezekben a pozíciókban lehet most igazán gyorsan elhelyezkedni. Nyíregyházán számos szakmában nyílnak meg állások.

Munkatársunktól
Nyíregyházán számos nyitott pozíció várja a dolgozni vágyókat

Fotó: nyiregyhaza.hu

Ahogyan véget ér a nyári szabadságolások időszaka, a vállalatok ismét magasabb fokozatba kapcsolnak és a munkaerőpiac is felpezsdül. Szeptemberben kezdődnek a toborzások, a cégek új projekteket indítanak, és megnyílnak a stratégiai pozíciók is. Nemcsak a munkáltatók aktivizálódnak, hanem a munkavállalók is egyre tudatosabban keresik az előrelépési lehetőségeket, vagy éppen új kihívások után néznek. De vajon mely szakmák iránt nőtt meg a kereslet régiónkban? Milyen állásokban kínálnak kiemelkedő fizetéseket? És mire figyelnek most leginkább a cégek a munkaerő-kiválasztás során, ennek jártunk utána.

Állások Nyíregyházán: a mérnököket itt is keresik
Illusztráció: Shutterstock

A munkaerő-piac az utóbbi hónapokban újabb fordulóponthoz érkezett: a vállalatok bővülnek, beruháznak, fejlődnek – de közben egyre nehezebben találnak megfelelő szakembereket bizonyos területeken. Régiónkban is érzékelhető ez a trend: néhány szakmában komoly hiány mutatkozik, ami már a termelésre, szolgáltatásokra is hatással van. – A fizikai munkakörök közül jelenleg a karbantartók iránt a legnagyobb a kereslet. Legyen szó mechanikus vagy villamos karbantartásról, a gyártócégek komoly kihívásokkal szembesülnek, ha jól képzett, megbízható szakembereket szeretnének toborozni – és még nagyobb a feladat, ha meg is akarják őket tartani. Az automatizált, modern termelési környezetben ezek a pozíciók kulcsfontosságúak, hiszen karbantartó nélkül megállhat a gyártósor, és ez ma már sok milliós kiesést is jelenthet – mondta el portálunknak Dobi Lajos, a HSA Kft. operatív vezetője. 

– A  fehérgalléros munkakörök esetében az új beruházások miatt jelentősen megnőtt az igény az EHS (környezet-, egészség- és munkavédelmi) szakemberekre, a technológiai fejlődésnek köszönhetően a mérnökszakmák iránti kereslet töretlen – sőt, bizonyos területeken tovább is nőtt. Kiemelten keresettek a villamosmérnökök, illetve azok a szakemberek, akik jártasak az automatizálásban, robotikában, ipari szoftverek kezelésében. 

– részletezte Dobi Lajos. Hozzáfűzte, a munkaerőpiacon a tapasztalt mérnökök iránt töretlenül nagy tehát a kereslet, olyan szakembereket keresnek, akik a fejlesztések koordinálásában is részt tudnak venni. Ezen kívül a megbízható, eredményorientált értékesítők is kelendőek. Munkavállalói oldalról pedig erősödik az igény a hosszú távú, stabil munkalehetőségek iránt. 

Megkérdeztük, hogyan alakulnak a keresetek régiónkban

– Napjainkban egy 4-5 éves tapasztalattal rendelkező mérnök esetében nem ritka a hét számjegyű havi jövedelem, különösen, ha nemzetközi vállalatnál dolgozik és magas szintű szakmai tudással rendelkezik. 

A térségbe érkező nemzetközi cégek a HR-szakemberek értékét is jelentősen megnövelték, hiszen újonnan érkező vállalatok stabil működésének alapját sokszor a HR-szakértők teremtik meg, akik kulcsszerepet játszanak a toborzásban, a szervezeti kultúra kialakításában és a stratégiai munkaerő-tervezésben. 

– Ennek köszönhetően a stratégiai HR-pozíciók értéke is jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban. S hogy más szektort is említsünk, a vendéglátásban, a kereskedelemben és a gyártósori betanított munkakörökben szükség lenne a felzárkóztatásra a bérek tekintetében is, mert alacsony szinten stagnálnak, annak ellenére, hogy ezeken a területeken a munkaterhelés és a felelősség nem csökkent. 

Alkalmazkodás, technológiai tudás, felkészültség

–Azzal sem mondunk újat, hogy a munkaerő-piacon a munkáltatók elsődlegesen azt vizsgálják, hogy az állásra jelentkező képes-e a folyamatos tanulásra, önállóan, hatékonyan tudjon dolgozni, valamint rendelkezzen azokkal a technológiai alapismeretekkel, amelyek elengedhetetlenek egy korszerű munkakörnyezetben jegyezte meg Dobi Lajos, aki a térségben lát rá a munkaerő-toborzásra, s Nyíregyháza sem tér el a térségi átlagtól. 

Sokat hallunk manapság arról, milyen kritériumokkal néznek szembe a fiatalok, amikor megpróbálnak elhelyezkedni. A tapasztalatok szerint a cégek olyan szakembereket keresnek, akik azonnal bevethetők, megfelelő tapasztalattal, hozzáállással és motivációval rendelkeznek. Ám a realitás gyakran más képet mutat: alapvető szakmai hiányosságokat, irreálisan magas bérigényeket, alacsony szintű motiváció vagy nem megfelelő hozzáállást a munkához. Természetesen nem lehet általánosítani ebben a korosztályban sem. Egy biztos: a mérnöki vagy közgazdászi végzettséggel rendelkező fiataloknak – különösen, ha van mögöttük releváns szakmai gyakorlat – továbbra is jók az elhelyezkedési esélyeik. 

További cikkeket is ajánlunk: 

 

 

