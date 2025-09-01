Tárt karokkal várnak Nyíregyházán, ha erre a pozícióra pályázol – a fizetés pedig…

Ahogyan véget ér a nyári szabadságolások időszaka, a vállalatok ismét magasabb fokozatba kapcsolnak és a munkaerőpiac is felpezsdül. Szeptemberben kezdődnek a toborzások, a cégek új projekteket indítanak, és megnyílnak a stratégiai pozíciók is. Nemcsak a munkáltatók aktivizálódnak, hanem a munkavállalók is egyre tudatosabban keresik az előrelépési lehetőségeket, vagy éppen új kihívások után néznek. De vajon mely szakmák iránt nőtt meg a kereslet régiónkban? Milyen állásokban kínálnak kiemelkedő fizetéseket? És mire figyelnek most leginkább a cégek a munkaerő-kiválasztás során, ennek jártunk utána.

Állások Nyíregyházán és a régióban: a mérnököket itt is keresik

Illusztráció: Shutterstock

Állások Nyíregyházán és a régióban

A munkaerő-piac az utóbbi hónapokban újabb fordulóponthoz érkezett: a vállalatok bővülnek, beruháznak, fejlődnek – de közben egyre nehezebben találnak megfelelő szakembereket bizonyos területeken. Régiónkban is érzékelhető ez a trend: néhány szakmában komoly hiány mutatkozik, ami már a termelésre, szolgáltatásokra is hatással van. – A fizikai munkakörök közül jelenleg a karbantartók iránt a legnagyobb a kereslet. Legyen szó mechanikus vagy villamos karbantartásról, a gyártócégek komoly kihívásokkal szembesülnek, ha jól képzett, megbízható szakembereket szeretnének toborozni – és még nagyobb a feladat, ha meg is akarják őket tartani. Az automatizált, modern termelési környezetben ezek a pozíciók kulcsfontosságúak, hiszen karbantartó nélkül megállhat a gyártósor, és ez ma már sok milliós kiesést is jelenthet – mondta el portálunknak Dobi Lajos, a HSA Kft. operatív vezetője.

– A fehérgalléros munkakörök esetében az új beruházások miatt jelentősen megnőtt az igény az EHS (környezet-, egészség- és munkavédelmi) szakemberekre, a technológiai fejlődésnek köszönhetően a mérnökszakmák iránti kereslet töretlen – sőt, bizonyos területeken tovább is nőtt. Kiemelten keresettek a villamosmérnökök, illetve azok a szakemberek, akik jártasak az automatizálásban, robotikában, ipari szoftverek kezelésében.

– részletezte Dobi Lajos. Hozzáfűzte, a munkaerőpiacon a tapasztalt mérnökök iránt töretlenül nagy tehát a kereslet, olyan szakembereket keresnek, akik a fejlesztések koordinálásában is részt tudnak venni. Ezen kívül a megbízható, eredményorientált értékesítők is kelendőek. Munkavállalói oldalról pedig erősödik az igény a hosszú távú, stabil munkalehetőségek iránt.