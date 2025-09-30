Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett

A dániai tulajdonú Lego csoport második legnagyobb gyára lett a világon a nyíregyházi, az üzemben a fejlesztésnek köszönhetően már 4300-an dolgoznak, ezzel a cég lett a térség legnagyobb foglalkoztatója. A Lego nyíregyházi üzeme már 260 ezer négyzetméter alapterületen gyártja a világszerte népszerű játékkockákat. A keddi átadón részt vett Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Bővült a Lego nyíregyházi üzeme, az átadóünnepségen Szijjártó Péter is jelen volt Fotó: Bozsó Katalin

A Lego nyíregyházi üzeme lépésről lépésre fejlődött

A nyíregyházi Lego-gyárnak gazdasági és közösségi jelentősége van, tizenhét év alatt együtt fejlődött a várossal, a most átadott 54 milliárd forint értékű beruházásnak köszönhetően pedig 30 százalékkal több Lego-t lesznek képesek gyártani a nyíregyházi üzemben.

Csodálatos eredményeket értünk el itt Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja.

– fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság.

Elsődleges célunk az volt, hogy a fosszilis energiahordozókat geotermikus energiával váltsuk ki, ez is a gyerekekbe, a helyi közösségekbe, illetve a jövőbe vetett hitünket erősíti

– nyomatékosított az elnök-vezérigazgató.

A Lego értékei összekapcsolják az embereket a világon

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos is méltatta a beruházást, kiemelve, hogy a vállalat már közel 100 esztendeje képviseli azokat az értékeket, amik összekapcsolják a világ pontjain az embereket.

A város számára óriási elismerés, hogy Nyíregyházán működik egy ilyen világszínvonalú cég, melynek a folyamatos fejlődéséhez gratulálok. A Lego számára fontos az innováció, amit a napelemparkjuk és a geotermikus energiafelhasználás testesít meg

– mondta dr. Szabó Tünde kormánybiztos.