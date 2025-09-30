szeptember 30., kedd

Gigantikus fejlesztés

2 órája

Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett

260 ezer négyzetméter alapterületen működik már a gyár. Bővült a Lego nyíregyházi üzeme, 30 százalékkal növekedett meg a gyártókapacitás. A hivatalos átadóünnepséget kedden rendezték.

Tarnavölgyi Gergely
Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett

A dániai tulajdonú Lego csoport második legnagyobb gyára lett a világon a nyíregyházi, az üzemben a fejlesztésnek köszönhetően már 4300-an dolgoznak, ezzel a cég lett a térség legnagyobb foglalkoztatója. A Lego nyíregyházi üzeme már 260 ezer négyzetméter alapterületen gyártja a világszerte népszerű játékkockákat. A keddi átadón részt vett Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A Lego nyíregyházi üzeme évről évre fejlődik
Bővült a Lego nyíregyházi üzeme, az átadóünnepségen Szijjártó Péter is jelen volt Fotó: Bozsó Katalin 

A Lego nyíregyházi üzeme lépésről lépésre fejlődött

A nyíregyházi Lego-gyárnak gazdasági és közösségi jelentősége van, tizenhét év alatt együtt fejlődött a várossal, a most átadott 54 milliárd forint értékű beruházásnak köszönhetően pedig 30 százalékkal több Lego-t lesznek képesek gyártani a nyíregyházi üzemben. 

Csodálatos eredményeket értünk el itt Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja. 

fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság.

Elsődleges célunk az volt, hogy a fosszilis energiahordozókat geotermikus energiával váltsuk ki, ez is a gyerekekbe, a helyi közösségekbe, illetve a jövőbe vetett hitünket erősíti

nyomatékosított az elnök-vezérigazgató.

A Lego értékei összekapcsolják az embereket a világon

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos is méltatta a beruházást, kiemelve, hogy a vállalat már közel 100 esztendeje képviseli azokat az értékeket, amik összekapcsolják a világ pontjain az embereket.

A város számára óriási elismerés, hogy Nyíregyházán működik egy ilyen világszínvonalú cég, melynek a folyamatos fejlődéséhez gratulálok. A Lego számára fontos az innováció, amit a napelemparkjuk és a geotermikus energiafelhasználás testesít meg 

mondta dr. Szabó Tünde kormánybiztos.

A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

Szükség van a képzett munkaerőre

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, mennyire büszke arra, hogy itt lehet a fejlesztést lezáró ünnepségen.

Büszke vagyok arra is, hogy a világ második legnagyobb Lego-gyára lett a nyíregyházi, ezzel párhuzamosan pedig a térség legnagyobb foglalkoztatója. Rendelkezésre áll a képzett munkaerő, köszönhetően a szakképzés hat-hét évvel ezelőtti teljes átalakításának 

– említette dr. Vinnai Győző.

Chresteen Bruun, a nyíregyházi üzem ügyvezetője emlékeztette a hallgatóságot a 2014-es kezdetekre, amikor még „csak”120 ezer négyzetméteren terült el ez a gyár, 

  • és most új csomagolócsarnokokat, 
  • új raktár- és adminisztratív épületeket adhattak át,
  • ezzel párhuzamosan a gyártástechnológiai fejlesztés is megvalósult,
  • míg 30 százalékkal bővült a gyártókapacitás.

Chresteen Bruun gyárigazgató szólt a geotermikus projektjükről, aminek során a gázfelhasználást geotermikus energiával váltják ki.

Köszönet mindenkinek, akik támogatták ezt az utat. Nem csak egy új gyár épült, hanem egy zöldebb, egy ellenállóbb üzem, ami a gyerekek jövőjét erősíti

– fogalmazott Chresteen Bruun.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is üdvözölte ezt a nagyszabású fejlesztést, majd megköszönte a meghívást a Lego vezetésének.

A tárcavezető a LEGO üzemének megnyitóján közölte, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait, így a nyíregyházi lett a második legnagyobb gyára a világon. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához. Beszédében kiemelte, hogy a cég, amely 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon. 

A veszélyek korában élünk, a második világháború lezárása óta nem volt ilyen feszült helyzet a világban. Ennek a helyzetnek Európa az egyik fő vesztese, a rossz döntések miatt a versenyképessége drámaian visszaesett. Az energiaárak elszabadulása is ezekhez a hibás döntésekhez köthető, ezért is jár a gratuláció a Lego vezetésének, hogy ilyen helyzetben is fel tudtak építeni egy versenyképes működési modellt

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint az elszabadult energiaárak miatt

  • nem szabad engedi semmilyen nyomásnak
  • fel kell gyorsítani az atomerőmű építését
  • biztosítani kell a megújuló energiakapacitásokat 

Csúcson az árbevétel és a dolgozói létszám

Aláhúzta, hogy a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, és ezzel új rekordot döntött, a jövő évben pedig eléri a munkavállalók száma az ötezret, ami szintén csúcsot jelent. Arra is kitért, hogy a LEGO évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, így jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni. 

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 2025-ben megdőlt a magyar-dán kereskedelmi forgalom rekordja is, és a skandináv országba irányuló export már idén is több mint 15 százalékkal bővült. Rámutatott, hogy a kormány az elmúlt tíz évben tizenhét dán vállalat beruházását támogatta, amelyek nyomán 230 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából 4500 munkahelyet teremtve.

