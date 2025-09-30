2 órája
Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett
260 ezer négyzetméter alapterületen működik már a gyár. Bővült a Lego nyíregyházi üzeme, 30 százalékkal növekedett meg a gyártókapacitás. A hivatalos átadóünnepséget kedden rendezték.
A dániai tulajdonú Lego csoport második legnagyobb gyára lett a világon a nyíregyházi, az üzemben a fejlesztésnek köszönhetően már 4300-an dolgoznak, ezzel a cég lett a térség legnagyobb foglalkoztatója. A Lego nyíregyházi üzeme már 260 ezer négyzetméter alapterületen gyártja a világszerte népszerű játékkockákat. A keddi átadón részt vett Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
A Lego nyíregyházi üzeme lépésről lépésre fejlődött
A nyíregyházi Lego-gyárnak gazdasági és közösségi jelentősége van, tizenhét év alatt együtt fejlődött a várossal, a most átadott 54 milliárd forint értékű beruházásnak köszönhetően pedig 30 százalékkal több Lego-t lesznek képesek gyártani a nyíregyházi üzemben.
Csodálatos eredményeket értünk el itt Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja.
– fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság.
Elsődleges célunk az volt, hogy a fosszilis energiahordozókat geotermikus energiával váltsuk ki, ez is a gyerekekbe, a helyi közösségekbe, illetve a jövőbe vetett hitünket erősíti
– nyomatékosított az elnök-vezérigazgató.
A Lego értékei összekapcsolják az embereket a világon
Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos is méltatta a beruházást, kiemelve, hogy a vállalat már közel 100 esztendeje képviseli azokat az értékeket, amik összekapcsolják a világ pontjain az embereket.
A város számára óriási elismerés, hogy Nyíregyházán működik egy ilyen világszínvonalú cég, melynek a folyamatos fejlődéséhez gratulálok. A Lego számára fontos az innováció, amit a napelemparkjuk és a geotermikus energiafelhasználás testesít meg
– mondta dr. Szabó Tünde kormánybiztos.
A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
Szükség van a képzett munkaerőre
Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, mennyire büszke arra, hogy itt lehet a fejlesztést lezáró ünnepségen.
Büszke vagyok arra is, hogy a világ második legnagyobb Lego-gyára lett a nyíregyházi, ezzel párhuzamosan pedig a térség legnagyobb foglalkoztatója. Rendelkezésre áll a képzett munkaerő, köszönhetően a szakképzés hat-hét évvel ezelőtti teljes átalakításának
– említette dr. Vinnai Győző.
Szijjártó: 1600 új munkahely jön létre a Lego beruházásával NyíregyházánNyíregyháza - A Lego bővíti nyíregyházi gyárát, a 30 milliárd forint értékű beruházás keretében a cég 1600-zal növeli munkaerő-állományát - mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.
Chresteen Bruun, a nyíregyházi üzem ügyvezetője emlékeztette a hallgatóságot a 2014-es kezdetekre, amikor még „csak”120 ezer négyzetméteren terült el ez a gyár,
- és most új csomagolócsarnokokat,
- új raktár- és adminisztratív épületeket adhattak át,
- ezzel párhuzamosan a gyártástechnológiai fejlesztés is megvalósult,
- míg 30 százalékkal bővült a gyártókapacitás.
Chresteen Bruun gyárigazgató szólt a geotermikus projektjükről, aminek során a gázfelhasználást geotermikus energiával váltják ki.
Köszönet mindenkinek, akik támogatták ezt az utat. Nem csak egy új gyár épült, hanem egy zöldebb, egy ellenállóbb üzem, ami a gyerekek jövőjét erősíti
– fogalmazott Chresteen Bruun.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is üdvözölte ezt a nagyszabású fejlesztést, majd megköszönte a meghívást a Lego vezetésének.
A Lego is érintett a többmilliárdos projektben – mutatjuk, hogyan!
A tárcavezető a LEGO üzemének megnyitóján közölte, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait, így a nyíregyházi lett a második legnagyobb gyára a világon. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához. Beszédében kiemelte, hogy a cég, amely 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon.
A veszélyek korában élünk, a második világháború lezárása óta nem volt ilyen feszült helyzet a világban. Ennek a helyzetnek Európa az egyik fő vesztese, a rossz döntések miatt a versenyképessége drámaian visszaesett. Az energiaárak elszabadulása is ezekhez a hibás döntésekhez köthető, ezért is jár a gratuláció a Lego vezetésének, hogy ilyen helyzetben is fel tudtak építeni egy versenyképes működési modellt
– mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint az elszabadult energiaárak miatt
- nem szabad engedi semmilyen nyomásnak
- fel kell gyorsítani az atomerőmű építését
- biztosítani kell a megújuló energiakapacitásokat
Így néz ki a nyíregyházi belváros LEGO változata – le fog esni az állad!
Csúcson az árbevétel és a dolgozói létszám
Aláhúzta, hogy a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, és ezzel új rekordot döntött, a jövő évben pedig eléri a munkavállalók száma az ötezret, ami szintén csúcsot jelent. Arra is kitért, hogy a LEGO évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, így jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 2025-ben megdőlt a magyar-dán kereskedelmi forgalom rekordja is, és a skandináv országba irányuló export már idén is több mint 15 százalékkal bővült. Rámutatott, hogy a kormány az elmúlt tíz évben tizenhét dán vállalat beruházását támogatta, amelyek nyomán 230 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából 4500 munkahelyet teremtve.
Ez is érdekelheti:
Változás a szabolcsi határon! Nem lesz elég az útlevél, egyéni aktákat nyitnak, ujjlenyomatot is vesznek
Több száz tartalékos katona vonult be – valami nagy dolog készül Északkelet-Magyarországon!