Hoppá, kinézték maguknak ezt a helyet a külföldiek Szabolcsban, célzottan ömlenek ide

Turizmus. A melegebb augusztusi időjárásnak, valamint a hónapban tartott eseményeknek (Forma1, Szent István napok) is köszönhetően a gyengébb júliusi teljesítménnyel együtt is erős nyarat zárhatott a hazai turisztikai ágazat - írta a Magyar Nemzet.

Turizmus: sokan választották Nyíregyháza térségét

Bővülő turizmus

Magyarország egyre népszerűbb úti cél mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók körében. Júliusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken csaknem két és fél millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el.

A szálláshelyek országszerte 140 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júliusban, amely csaknem kétszázalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből mintegy 96,6 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevétel 5,9 százalékkal volt magasabb mint egy éve - számolt be a Magyar Nemzet.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent. Budapesten 12 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek köre.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a legerőteljesebben Szegeden és térségében, illetve a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben bővült, a leginkább pedig a Mátra–Bükk térségben csökkent.

