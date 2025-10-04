október 4., szombat

Földárverések

52 perce

Állami földekhez juthatnak hozzá a gazdák! Szabolcsi területek is kalapács alá kerülnek, itt vannak az árverések időpontjai!

Címkék#földrészlet#Nyíregyháza#árverés

Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Országszerte lesznek árverések, mutatjuk a szabolcsi helyszínt és időpontot. Az agrártárca az intézkedéssel a kis- és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja.

Szon.hu

Az árverések 2025-ös évi második ütemében csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínál az állam megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni. Az árverések november 3. és 2025. november 14. között lesznek. Cikkünkből kiderül, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hol, mikor és milyen földterületekre lehet vételi ajánlatot tenni.

Az árveréseken állami földterületekre lehet licitálni
Országszerte lesznek árverések, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is Fotó: MW-Archív

Árverések minden vármegyében lesznek, így Szabolcsban is

Az árveréseket az Agrárminisztérium közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezik meg az tárca képviselői és közjegyzők jelenlétében.

Itt vannak a vármegyei tudnivalók!

A regisztráció helyszíne és címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály ügyfélfogadó, Nyíregyháza, Báthori u. 13. b. 

  • A regisztráció időpontja: 2025. november 03. 8 és 14 óra között 
  • Az árverés helyszíne és címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földszinti Tanácsterem, Nyíregyháza, Kótaji u. 33. d. 
  • Az árverés időpontja: 2025. november 05. 8 órától

Az árverésekkel kapcsolatos további információk itt találhatóak meg.

 

