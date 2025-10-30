1 órája
Nagyon fontos agrárkérdéseket vitatnak majd meg Apagyon
Gazdafórumot szervez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete. A rendezvény középpontjában a fenntartható mezőgazdaság lesz.
A Fenntartható mezőgazdaság a jövőért! címmel gazdafórumot tart a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezete november 20-án Apagyon, az Aranykalász Rendezvényházban.
Környezetbarát, fenntartható mezőgazdaság
A 10 órakor kezdődő rendezvény célja, hogy a gazdaságunk talajára fókuszálva megismerkedhessünk talajaink életével, állapotával elméletben és gyakorlatban is. A környezetbarát, tudatos, regeneratív és az ökológiai gazdálkodás térnyerése, és az aktuális trendek megismerése hozzájárul a mindennapi élet zöldebbé tételéhez.
Fontos tájékozódnunk, hogy mindezen ismeretekkel miért és miként tudjuk megőrizni gazdaságunk alaperőforrását a talajt, elősegítve ezáltal a jövedelmező gazdálkodást
- mondta portálunknak Rácz Imre, a NAK vármegyei elnöke.
