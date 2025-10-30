október 30., csütörtök

Tájékoztató rendezvény

1 órája

Nagyon fontos agrárkérdéseket vitatnak majd meg Apagyon

Gazdafórumot szervez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete. A rendezvény középpontjában a fenntartható mezőgazdaság lesz.

Szon.hu

A Fenntartható mezőgazdaság a jövőért! címmel gazdafórumot tart a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezete november 20-án Apagyon, az Aranykalász Rendezvényházban. 

fenntartható mezőgazdaság
Cél a fenntartható mezőgazdaság Illusztráció: MW-Archív

Környezetbarát, fenntartható mezőgazdaság

A 10 órakor kezdődő rendezvény célja, hogy a gazdaságunk talajára fókuszálva megismerkedhessünk talajaink életével, állapotával elméletben és gyakorlatban is. A környezetbarát, tudatos, regeneratív és az ökológiai gazdálkodás térnyerése, és az aktuális trendek megismerése hozzájárul a mindennapi élet zöldebbé tételéhez. 

Fontos tájékozódnunk, hogy mindezen ismeretekkel miért és miként tudjuk megőrizni gazdaságunk alaperőforrását a talajt, elősegítve ezáltal a jövedelmező gazdálkodást 

- mondta portálunknak Rácz Imre, a NAK vármegyei elnöke. 

 

