Családi vállalkozások generációváltása – jó gyakorlatok és gyakorlati megoldások
Szakmai rendezvényt szervez a vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A konferencia témája a családi vállalkozások helyzete és a generációváltás kérdésköre lesz.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai rendezvényre invitálja a régió vállalkozóit, cégvezetőit, a találkozó központi témája a családi vállalkozások generációváltása lesz.
Középpontban a generációváltás és a családi vállalkozások
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a családi vállalkozások kiemelt szerepére és a generációváltás előtt álló cégek támogatásának fontosságára tekintettel háromállomásos szakmai rendezvénysorozatot indít.
A rendezvény célja, hogy bemutassa a legjobb hazai gyakorlatokat, felhívja a figyelmet a generációváltás során jelentkező kihívásokra, valamint gyakorlati segítséget nyújtson a vállalkozások hosszú távú sikeres átörökítéséhez
- mondta portálunknak Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.
A rendezvényeken vállalkozásvezetők, szakértők és pénzügyi partnerek osztják meg tapasztalataikat és tanácsaikat, különös hangsúlyt fektetve az innováció, a mesterséges intelligencia és a finanszírozási lehetőségek szerepére a családi vállalkozások fejlődésében.
A rendezvény időpontja és helyszíne:
2025. november 11. (kedd), 10:00-14:00
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezni itt lehet!
Tervezett program:
- 09:30 – 10.00 - Érkezés, regisztráció
- 10.00 – 10.10 – Nyitóbeszéd - Párkányiné dr. Csurka Edina főtitkár
- 10.10 – 10.30 – Köszöntő – Nemzetgazdasági Minisztérium – felkérés alatt
- 10.30 – 11.00 – Generációváltás kihívásai a családi vállalkozásokban
Dr. Filep Judit, Nyíregyházi Egyetem, főiskolai tanár
- 11.00 – 11.30 – A mesterséges intelligencia szerepe a vállalkozásokban
Gaál Norbert, üzleti innovációs stratéga, az AI Budapest Substack medium és a First Principle Innovation társalapítója
- 11.30 – 12.00 – Családi vállalkozások finanszírozási lehetőségei
Dr. Balog Ádám KAVOSZ Zrt. elnök, Széchenyi Tőkealap- kezelő Zrt., Hold Alapkezelő Zrt., Csépány Zsuzsa, Goodwill Consulting Kft. regionális igazgató
- 12.00 – 13.00 - Moderált szakmai beszélgetés (10–15 kiválasztott résztvevővel)