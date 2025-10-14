Családi vállalkozások generációváltása – jó gyakorlatok és gyakorlati megoldások

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai rendezvényre invitálja a régió vállalkozóit, cégvezetőit, a találkozó központi témája a családi vállalkozások generációváltása lesz.

A rendezvény fő témája a generációváltás lesz Illusztráció: MW-Archív

Középpontban a generációváltás és a családi vállalkozások

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a családi vállalkozások kiemelt szerepére és a generációváltás előtt álló cégek támogatásának fontosságára tekintettel háromállomásos szakmai rendezvénysorozatot indít.

A rendezvény célja, hogy bemutassa a legjobb hazai gyakorlatokat, felhívja a figyelmet a generációváltás során jelentkező kihívásokra, valamint gyakorlati segítséget nyújtson a vállalkozások hosszú távú sikeres átörökítéséhez

- mondta portálunknak Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.