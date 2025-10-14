október 14., kedd

Helén névnap

+14
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kamarai rendezvény

1 órája

Családi vállalkozások generációváltása – jó gyakorlatok és gyakorlati megoldások

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#vállalkozás#generációváltás

Szakmai rendezvényt szervez a vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A konferencia témája a családi vállalkozások helyzete és a generációváltás kérdésköre lesz.

Szon.hu

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai rendezvényre invitálja a régió vállalkozóit, cégvezetőit, a találkozó központi témája a családi vállalkozások generációváltása lesz.

generációváltás
A rendezvény fő témája a generációváltás lesz Illusztráció: MW-Archív 

Középpontban a generációváltás és a családi vállalkozások

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a családi vállalkozások kiemelt szerepére és a generációváltás előtt álló cégek támogatásának fontosságára tekintettel háromállomásos szakmai rendezvénysorozatot indít.

A rendezvény célja, hogy bemutassa a legjobb hazai gyakorlatokat, felhívja a figyelmet a generációváltás során jelentkező kihívásokra, valamint gyakorlati segítséget nyújtson a vállalkozások hosszú távú sikeres átörökítéséhez

- mondta portálunknak Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

A rendezvényeken vállalkozásvezetők, szakértők és pénzügyi partnerek osztják meg tapasztalataikat és tanácsaikat, különös hangsúlyt fektetve az innováció, a mesterséges intelligencia és a finanszírozási lehetőségek szerepére a családi vállalkozások fejlődésében.

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2025. november 11. (kedd), 10:00-14:00

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezni itt lehet!

Tervezett program:

  • 09:30 – 10.00 - Érkezés, regisztráció
  • 10.00 – 10.10 – Nyitóbeszéd - Párkányiné dr. Csurka Edina főtitkár
  • 10.10 – 10.30 – Köszöntő – Nemzetgazdasági Minisztérium – felkérés alatt
  • 10.30 – 11.00 – Generációváltás kihívásai a családi vállalkozásokban

Dr. Filep Judit, Nyíregyházi Egyetem, főiskolai tanár  

  • 11.00 – 11.30 – A mesterséges intelligencia szerepe a vállalkozásokban

Gaál Norbert, üzleti innovációs stratéga, az AI Budapest Substack medium és a First Principle Innovation társalapítója

  • 11.30 – 12.00 – Családi vállalkozások finanszírozási lehetőségei

Dr. Balog Ádám KAVOSZ Zrt. elnök, Széchenyi Tőkealap-   kezelő Zrt., Hold Alapkezelő Zrt., Csépány Zsuzsa, Goodwill Consulting Kft. regionális igazgató

  • 12.00 – 13.00 - Moderált szakmai beszélgetés (10–15 kiválasztott résztvevővel)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu