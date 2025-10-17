október 17., péntek

Energiabiztonság

1 órája

Ilyet még nem látott Nyíregyháza, de az ország is alig: hatalmas fejlesztést adtak át a város mellett – fotókkal, videóval

Címkék#Lantos Csaba#alállomás#Nyíregyháza#Mészáros Lőrinc#villamosenergia

Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa is részt vett a pénteki átadóünnepségen. Az OPUS TITÁSZ fejlesztése 324 MVA teljesítménye nagyságrendileg 160 ezer háztartás egyidejű energiaellátásának felel meg.

Tarnavölgyi Gergely

A Nyíregyháza-Nyírjes alállomás üzembe helyezésével jelenleg már 184 MVA villamos teljesítmény áll rendelkezésre a Déli Ipari Parkban, a projekt második ütemében (ez 2028-ig valósul meg) igényelt további 140 MVA a további mögöttes hálózatfejlesztések befejezésével válik elérhetővé. A több mint 18,2 milliárd forintból, az OPUS TITÁSZ révén megvalósult hálózatfejlesztések az országos villamosenergia-ellátó rendszer szerves részét képezik és Kelet-Magyarország villamosenergia-infrastruktúrájának egyik legjelentősebb beruházása.

opus titász
Az OPUS TITÁSZ új alállomása a Déli Ipari Park megnövekedett energiaigénye miatt épült meg
Fotó: Kondella Misi Photography

Az OPUS TITÁSZ magas színvonalú villamosenergia-ellátást biztosít

Az új alállomás átadásán jelen volt Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Ezzel a fejlesztéssel a térségnek soha nem látott villamos kapacitást biztosítunk, utat nyitva a gazdaság további fejlődésére. Ez az alállomás hatalmas léptékű, országos jelentőségű fejlesztés

- mondta köszöntőjében Torda Balázs elnök-vezérigazgató.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, a Déli Ipari Parkban két cég, a Quantum és a Boysen már próbaüzemben dolgozik, és már használják is az új alállomás adta villamosenergiát.

Ez a beruházás a jövő további fejlesztéseit támogatja. A munkaerő megtalálása mellett a jelenkor másik gazdasági sarokköve az energiabiztonság. Köszönet a kormánynak, hogy támogatta ezt a beruházást

- mondta köszöntőjében a városvezető, aki hozzátette, a fejlesztés a térség ellátásbiztonságát is elősegíti.

Dr. Kovács Ferenc szerint ez a beruházás is mutatja a kormány, a város, a helyi gazdasági szereplők szoros együttműködését.

Opus Titász-fejlesztés Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Folyamatos innováció és energiabiztonság

A beruházást végző cégcsoport tulajdonosa, Mészáros Lőrinc kiemelte: állami támogatásból a keleti régióban 45 milliárd forintos fejlesztéseket valósítottak meg a közelmúltban. Elmondta, az OPUS Energetika neve egyet jelent a folyamatos innovációval és az energiabiztonsággal.

A mostani beruházásban is érvényesül a célunk, hogy beruházásaink ne csak rövidtávú előnyt, hanem valódi, hosszútávú értéket teremtsenek. Munkahelyeket, stabil vállalati környezetet, fenntartható fejlődést, és biztos jövőt a magyar családok és vállalkozások számára

- sorolta Mészáros Lőrinc tulajdonos.

A kormány több százmilliárd forinttal segít

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Nyíregyháza-Nyírjes alállomás ünnepélyes átadásán elmondta:

Kelet-Magyarországon sorra jelennek meg a munkahelyteremtő nagyberuházások. A kormány több százmilliárd forinttal segíti az alállomások, távvezetékek létesítését, bővítését, az energiatárolási képességek megerősítését

- nyomatékosított a miniszter.

Lantos Csaba elmondta, a legfontosabbak a munkahelyek, ezért is hozott létre a kormány az elmúlt években egymillió új munkahelyet, noha az elképzelést sokan megmosolyogták.

A munkahelyekhez beruházások, a beruházásokhoz pedig infrastruktúra kell

- utalt az energiaügyi miniszter a Déli Ipari Park multicégeire, illetve a most átadott alállomásra. Emlékeztetett, Magyarország a rendszerváltáshoz képest 48 százalékkal csökkentett az üvegházhatású gázkibocsátást, és az elmúlt tíz évben több új napelemes rendszer épült ki Magyarországon, mint Kínában, ebben az összevetésben csak Pakisztán előzte meg hazánkat.

A Nyíregyháza-Nyírjes alállomás paraméterei: az alállomást a megnövekedett ipari parki igények hívták életre. A beruházás 2023 nyarán kezdődött, a 132/22 kV-os alállomás 2 nagyfeszültségű gyűjtősínrendszerrel, 22 nagyfeszültségű mezővel és 27 középfeszültségű mezővel épült meg annak érdekében, hogy az OPUS TITÁSZ Zrt. a megfelelő, magas színvonalú villamosenergia-biztonságot tudja biztosítani a Déli Ipari Parkba betelepülő vállalkozásoknak. Ez az alállomás hatalmas léptékű, óriási jelentőségű fejlesztés, ami 324 MVA teljesítmény biztosítására képes. Nagyfeszültségen (132 kV-on) összesen 243 MVA válik elérhetővé két ütemben: az első ütemben 103 MVA, a második ütemben további 140 MVA, míg középfeszültségen (22 kV-on) 81 MVA válik biztosítottá.

