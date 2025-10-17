Ilyet még nem látott Nyíregyháza, de az ország is alig: hatalmas fejlesztést adtak át a város mellett – fotókkal, videóval

A Nyíregyháza-Nyírjes alállomás üzembe helyezésével jelenleg már 184 MVA villamos teljesítmény áll rendelkezésre a Déli Ipari Parkban, a projekt második ütemében (ez 2028-ig valósul meg) igényelt további 140 MVA a további mögöttes hálózatfejlesztések befejezésével válik elérhetővé. A több mint 18,2 milliárd forintból, az OPUS TITÁSZ révén megvalósult hálózatfejlesztések az országos villamosenergia-ellátó rendszer szerves részét képezik és Kelet-Magyarország villamosenergia-infrastruktúrájának egyik legjelentősebb beruházása.

Az OPUS TITÁSZ új alállomása a Déli Ipari Park megnövekedett energiaigénye miatt épült meg

Fotó: Kondella Misi Photography

Az OPUS TITÁSZ magas színvonalú villamosenergia-ellátást biztosít

Az új alállomás átadásán jelen volt Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Ezzel a fejlesztéssel a térségnek soha nem látott villamos kapacitást biztosítunk, utat nyitva a gazdaság további fejlődésére. Ez az alállomás hatalmas léptékű, országos jelentőségű fejlesztés

- mondta köszöntőjében Torda Balázs elnök-vezérigazgató.