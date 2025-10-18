október 18., szombat

Vajon hol a legolcsóbb?

57 perce

Van egy kis égetni való pénzed? Ez nem rossz befektetés – ennyi pénzért lehet most Szabolcsban termőföldhöz jutni!

Van egy kis megtakarításod, és a pénz már nyomja a zsebed? Valaki az aranyrudakban hisz, valaki az ingatlanokban, pedig itt az értékálló szabolcsi termőföld.

Tarnavölgyi Gergely

Ha valaki hosszú távú befektetésben gondolkozik, általában az ingatlan vagy az arany kerül szóba, mint lehetőség. Talán keveseknek jut eszébe opcióként a termőföld, pedig mint azt egy korábbi cikkünkben is megírtuk, a hazai és a szabolcsi termőföld ára évről évre nő. Ugyan a korábbiaktól kisebb mértékben, de  2024-ben is emelkedett. 

A szabolcsi termőföld ára évről évre növekszik
A szabolcsi termőföld érték – természetesen járásonként és a minőség függvényében változik a hektáronkénti ára
Illusztráció: MW-Archív

Szabolcsi termőföld - hol a legdrágább és a legolcsóbb?

Az elmúlt időszakban többször foglalkoztunk már a szabolcsi termőföld árával. Legutóbb, szeptember elején azt jártuk körbe, hol a legmagasabb a hektáronkénti ár. Akkor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke, Rácz Imre elmondta, a legmélyebben akkor kell a zsebünkbe nyúlni, ha a

nyíregyházi járásban szeretnénk földet venni, ebben a régióban ugyanis 3,5 millió forint a termőföld hektáronkénti átlagára.

A vármegyei átlagárakkal kapcsolatban úgy fogalmazott:

Szabolcs-Szatmár-Beregben a jó minőségű, öntözhető termőföld hektáronkénti ára elérheti akár a 4 millió forintot is, de az átlagár nagyjából a 2,5 millió forint körül mozog.

Hol lehet a legolcsóbban földhöz jutni vármegyénkben, és mennyiért?

Azt tehát már tudjuk, hogy a nyíregyházi járásban helyenként 4 millió forintot is elkérhetnek egy hektár földért, de vajon hol lehet a legolcsóbban földhöz jutni?

Ebben a kérdésben is Rácz Imréhez, a NAK vármegyei elnökéhez fordultunk, aki első hallásra kissé meglepő választ adott.

Gyakorlatilag minden járásban találunk olyan területet, ahol tudunk 1 és 1,5 millió forint közti hektáronkénti összegért földet venni, ez a legalacsonyabbnak mondott árszint. Ha tavaly tették volna fel nekem ugyanezt a kérdést, akkor a fehérgyarmati járást válaszoltam volna. Most a legalacsonyabb hektáronkénti átlagár 2,2 millió forint, ez a nyírbátori járásra jellemző

– mondta Rácz Imre vármegyei elnök.

Mutatjuk, Szabolcsban milyen pénzekért lehet földhöz jutni!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Igazgatóságtól megkaptuk a szabolcsi termőföld hektáronkénti átlagárát, mégpedig járásokra lebontva.

Eszerint a nyíregyházi, a kemecsei és a mátészalkai járásban 3 millió forint fölött van az átlagár, és a három (ebből a szempontból) a legolcsóbb járás pedig a fehérgyarmati, az ibrányi és a nyírbátori.

JárásHektárra vetített átlagár
Baktalórántházai járás2.523.195 ft/ha
Fehérgyarmati járás2.462.925 ft/ha
Csengeri járás2.677.005 ft/ha
Ibrányi járás2.447.765 ft/ha
Kemecsei járás3.222.846 ft/ha
Kisvárdai járás2.931.014 ft/ha
Mátészalkai járás3.016.294 ft/ha
Nagykállói járás2.485.745 ft/ha
Nyírbátori járás2.212.461 ft/ha
Nyíregyházi járás3.597.803 ft/ha
Tiszavasvári járás2.891.185 ft/ha
Vásárosnaményi járás2.440.957 ft/ha
Záhonyi járás2.677.670 ft/ha

 

