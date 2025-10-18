Van egy kis égetni való pénzed? Ez nem rossz befektetés – ennyi pénzért lehet most Szabolcsban termőföldhöz jutni!

Ha valaki hosszú távú befektetésben gondolkozik, általában az ingatlan vagy az arany kerül szóba, mint lehetőség. Talán keveseknek jut eszébe opcióként a termőföld, pedig mint azt egy korábbi cikkünkben is megírtuk, a hazai és a szabolcsi termőföld ára évről évre nő. Ugyan a korábbiaktól kisebb mértékben, de 2024-ben is emelkedett.

A szabolcsi termőföld érték – természetesen járásonként és a minőség függvényében változik a hektáronkénti ára

Illusztráció: MW-Archív

Szabolcsi termőföld - hol a legdrágább és a legolcsóbb?

Az elmúlt időszakban többször foglalkoztunk már a szabolcsi termőföld árával. Legutóbb, szeptember elején azt jártuk körbe, hol a legmagasabb a hektáronkénti ár. Akkor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke, Rácz Imre elmondta, a legmélyebben akkor kell a zsebünkbe nyúlni, ha a