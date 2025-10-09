1 órája
Ebből a termékből semmiképp se egyél! Visszahívja az üzletlánc!
Szennyeződés került a gyermekgrízbe. Termékvisszahívást rendelt el az áruházlánc.
Termékvisszahívás: a Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
• Márka: Himmeltau
• Kiszerelés: 500 g
• Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
• Tétel azonosító: RA25006601
• A termék eredete: Kína
• Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH
Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! - írták az oldalon.
