Ebből a termékből semmiképp se egyél! Visszahívja az üzletlánc!

Termékvisszahívás: a Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: szennyeződés került a gyermekgrízbe

Fotó: Illusztráció: Shutterstock



A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig

• Márka: Himmeltau

• Kiszerelés: 500 g

• Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.

• Tétel azonosító: RA25006601

• A termék eredete: Kína

• Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! - írták az oldalon.

