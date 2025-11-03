Remek lehetőség a szabolcsi kkv-nak is a Demján Sándor Tőkeprogram

Finanszírozás a gyakorlatban címmel szakmai fórumot rendez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara november 12-én 10 óra 30 perces kezdéssel - tájékoztatta portálunkat Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervezet főtitkára. A tervek szerint a Demján Sándor Tőkeprogram részleteiről Balog Ádám, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese beszél majd a hallgatóságnak.

Balog Ádám, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese is tart előadást a kamara rendezvényén Fotó: KM-Archív

„Forrástól a fejlődésig – így ad lendületet a Demján Sándor Tőkeprogram” címmel tart majd előadást Balog Ádám, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese.