Remek lehetőség a szabolcsi kkv-nak is a Demján Sándor Tőkeprogram
Szakmai fórumot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Balog Ádám vezérigazgató-helyettes a Demján Sándor Tőkeprogram részleteiről beszél majd.
Finanszírozás a gyakorlatban címmel szakmai fórumot rendez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara november 12-én 10 óra 30 perces kezdéssel - tájékoztatta portálunkat Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervezet főtitkára. A tervek szerint a Demján Sándor Tőkeprogram részleteiről Balog Ádám, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese beszél majd a hallgatóságnak.
Balog Ádám a Demján Sándor Tőkeprogramról beszél majd
„Forrástól a fejlődésig – így ad lendületet a Demján Sándor Tőkeprogram” címmel tart majd előadást Balog Ádám, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese.
A 100 milliárd forint keretösszegű program részleteiről beszéltek a kamarában
A részletes programtervezet:
- 10:00–10:30 – Regisztráció
- 10:30–10:40 – Köszöntő és megnyitó
- 10:40–11:00 – Bevezető előadások
„Kockázatból érték – innovációból növekedés a Széchenyi Kártya Programmal”
Előadó: Balog Ádám, KAVOSZ vezérigazgató-helyettes
„Forrástól a fejlődésig – így ad lendületet a Demján Sándor Tőkeprogram”
Előadó: Ács Zoltán, vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealapkezelő Zrt.
- 11:00–11:45 – Panelbeszélgetés:
Hogyan válasszak finanszírozási megoldást a cégem fejlesztéséhez?
Résztvevők: MKIK Tőkealapkezelő Zrt., KAVOSZ Zrt., vállalkozó
- 11:45–12:00 – Zárás, Q&A, networking & személyes konzultáció
- Helyszín: Nyíregyháza, Széchenyi u. 2, 4400
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni itt lehet!