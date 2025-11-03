november 3., hétfő

Remek lehetőség a szabolcsi kkv-nak is a Demján Sándor Tőkeprogram

Szakmai fórumot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Balog Ádám vezérigazgató-helyettes a Demján Sándor Tőkeprogram részleteiről beszél majd.

Szon.hu

Finanszírozás a gyakorlatban címmel szakmai fórumot rendez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara november 12-én 10 óra 30 perces kezdéssel - tájékoztatta portálunkat Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervezet főtitkára. A tervek szerint a Demján Sándor Tőkeprogram részleteiről Balog Ádám, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese beszél majd a hallgatóságnak.

balog ádám
Balog Ádám, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese is tart előadást a kamara rendezvényén Fotó: KM-Archív

Balog Ádám a Demján Sándor Tőkeprogramról beszél majd

„Forrástól a fejlődésig – így ad lendületet a Demján Sándor Tőkeprogram” címmel tart majd előadást Balog Ádám, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese.

A részletes programtervezet:

  • 10:00–10:30 – Regisztráció
  • 10:30–10:40 – Köszöntő és megnyitó
  • 10:40–11:00 – Bevezető előadások
    „Kockázatból érték – innovációból növekedés a Széchenyi Kártya Programmal”
    Előadó: Balog Ádám, KAVOSZ vezérigazgató-helyettes
    „Forrástól a fejlődésig – így ad lendületet a Demján Sándor Tőkeprogram”
    Előadó: Ács Zoltán, vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealapkezelő Zrt.
  • 11:00–11:45 – Panelbeszélgetés:
    Hogyan válasszak finanszírozási megoldást a cégem fejlesztéséhez?
    Résztvevők: MKIK Tőkealapkezelő Zrt., KAVOSZ Zrt., vállalkozó
  • 11:45–12:00 – Zárás, Q&A, networking & személyes konzultáció
  • Helyszín: Nyíregyháza, Széchenyi u. 2, 4400

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni itt lehet!

 

