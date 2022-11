Szerda

Ködös, borult időre számíthatunk, de napközben a déli, délkeleti tájakon szakadozhat a felhőzet, és itt kevés napsütés is lehet. Főleg az Északi-középhegység térségében szitálás, ködszitálás is lehet, ezért csúszós útszakaszok lehetnek. A délies szél néhol megélénkül. 9-18 fok várható, a derűsebb délen lesz melegebb.

Csütörtök

Estig borult, párás idő várható. Az északkeleti, keleti tájakon kisebb eső, szitálás is lehet. Estétől északnyugat felől csökkenhet a felhőzet, a több helyen megélénkülő szél hatására. 13-15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

A reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős időre van kilátás fátyol-, illetve rétegfelhőkkel. Eső nem lesz. Élénk marad az északnyugati szél. 9-15 fok valószínű délután.

Hétvége

Reggelente párás, foltokban ködös lesz a levegő. Napközben változóan rétegfelhős, nyugodt novemberi idő lesz, csapadék nélkül. Marad a 9-15 fokos maximum.

Forrás: koponyeg.hu