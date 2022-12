Csütörtök

Borult, párás időre számíthatunk. Eleinte elszórtan (főleg északon) fordul elő ónos eső, szitálás, majd késő estétől délnyugat felől esőzés kezdődik. 1 és 7 fok közé enyhül az idő. A délkeleti szél megélénkül.

Péntek

Eleinte borult lesz az ég, és sokfelé várható kiadós eső. Napközben átmenetileg vékonyodik a felhőzet, az Alföldön elő is bukkanhat a nap. Ekkor főleg északon és nyugaton lehet eső, míg délen és keleten záporok alakulnak ki, sőt akár zivatar is lehet. Délkeleten 10-12, máshol 2-9 fok valószínű.

Szombat

Erősen felhős, vagy borult marad az ég, és az esőt egyre több helyen havas eső, majd havazás váltja fel. Erős néhol viharos lesz az északnyugati szél, mely a nap második felétől hófúvást okozhat. Napközben csökken a hőmérséklet, erős lehűlés várható.

Vasárnap

Több helyen egész nap borult, párás marad az idő, hószállingózás eleinte még előfordul. Lehetnek azonban derűsebb tájak is. Reggel -10, -5, délután -5, +3 fok valószínű.

Hétfő

Erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös időre van kilátás. Számottevő csapadék nem lesz, de hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. 0 fok körül alakul a maximum.

Forrás: koponyeg.hu