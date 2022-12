Karácsony első napja

A ködfoltok feloszlása után keleten még lehet némi napsütés, majd mindenhol erősen felhős lesz az ég. Szitálás előfordulhat. A délies szél gyenge marad. 9-11 fok körül alakul a hőmérséklet.

Karácsony második napja

Reggelre többfelé képződik köd, mely az északi tájakon tartósan megmaradhat. Délebbre változóan rétegfelhős lesz az ég, kevés napsütés is lehet. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél élénkül meg. 10-12 fok körüli értékeket mérhetünk, délen akár 15-17 fok is lehet.

Kedd

Reggelig főleg a déli tájakon lesz még eső, zápor; majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és többórás napsütés várható. Az északnyugati szél erős lesz. 6-11 fok valószínű.

Szerda

Délelőtt napos, délután már felhős időre van kilátás, de csapadék nem lesz estig. Reggel országszerte fagyni fog, délután is csak 2-6 fok lesz,

Csütörtök

Eleinte változóan, majd erősen felhős lesz az ég. Estétől kisebb eső előfordulhat. A déli, délkeleti szél megélénkül. 5-10 fok között változik a maximum.

Forrás: koponyeg.hu