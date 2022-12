Vasárnap

Többnyire erősen felhős, párás, reggel ködös lesz az idő; de a Tiszántúlon kevés szűrt napsütés is lehet. Nyugat felől szitálás, gyenge eső is előfordul. A délkeleti szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfő

Nagyrészt erősen felhős, vagy borult lesz az ég, a Dunántúlon tartósan ködös maradhat az idő. Az Alföldön ugyanakkor pár órás napsütés is lehet. Főleg délutántól valószínű északon és nyugaton eső. 9 fok köré enyhül az idő. A délkeleti szél megélénkül.

Kedd

Nyugat felől többfelé várható eső, záporeső. Reggel a Dunántúlon, délelőtt a középső tájakon, délután keleten lesz csapadék. Az északnyugati szél megélénkül. 4 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szerda

A ködös reggel után változóan felhős, majd délután borult lesz az ég. Dél, délnyugat felől esőzés kezdődik. 5-10 fok között alakul a maximum.

Csütörtök

Borult, párás idő valószínű többfelé esővel. Kiadós mennyiségű csapadék eshet. Marad az 5-10 fokos csúcsérték.

Forrás: koponyeg.hu