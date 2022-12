Szombat

Erősen felhős, párás, délelőttig több helyen ködös idő várható. Kevés napsütés a Tiszántúlon lehet. Szitálás, hajnalban ónos szitálás előfordulhat. 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. A keleti szél megélénkül.

Vasárnap

Borult, párás, főleg a Dunától keletre tartósan ködös idő valószínű. A Dunántúlon többfelé, máshol elszórtan fordul elő eső, szitálás. A délkeleti szél megerősödik. 4 és 10 fok közé enyhül az idő.

Hétfő

Erősen felhős, párás idő lesz, és többfelé fordul elő eső. Az Alföldön némi napsütés is lehet. A délkeleti szél továbbra is gyakran lesz élénk, időnként erős. Marad az 5-10 fokos csúcsérték.

Kedd

Mikulás napján is marad a borongós, párás idő. Reggel a Dunántúlon várható sűrű köd. A nap első felében több helyen lehet eső, szitálás. 9 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerda

Változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Záporeső csak elszórtan fordul elő. A déli szél megélénkül. Több helyen 10 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

