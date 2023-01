Péntek

Erősen felhős, kelet felé haladva borult lesz az ég. A Tiszántúlon többfelé, a Duna-Tisza-közén szórványosan várható eső, havas eső, majd hó. Este az északkeleti tájakon erősebb havazás is lehet. Az északnyugati szél megerősödik. 0 és +5 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombat

Erősen felhős időre számíthatunk. Elszórtan fordul elő szitálás, havas eső, hószállingózás. Erős marad a légmozgás, nyugaton viharos széllökések is lehetnek. Reggel -5 és 0, délután 0 és +4 fok valószínű.

Vasárnap

Délkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakulhat ki havazás, néhol havas eső. Reggel országos fagy lesz, délután is csak +1, +3 fok várható. Mérséklődik a északi szél.

Hétfő

Folytatódik az erősen felhős, borús idő. A Dunántúlon többfelé, máshol csak elszórtan fordul elő csapadék: eleinte lehet vegyes halmazállapot, majd egyre inkább eső. +5, +6 fok köré enyhül az idő.

Kedd

Borult időre, többfelé esőre van kilátás. Délutántól kezd szakadozni a felhőzet, és megszűnni a csapadék. +2 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk.

Forrás: koponyeg.hu