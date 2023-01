Szombat

Reggelig többfelé, majd egyre inkább csak a Tiszántúlon várható záporeső. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de keleten egész nap borús maradhat az idő. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 5-10 fokos enyhe idő lesz.

Vasárnap

A ködfoltok feloszlása után északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől egyre többfelé várható eső, a hegyekben havas eső, hó is. Élénk lesz a déli szél. Marad az 5-10 fokos maximum.

Hétfő

Az erősen felhős, vagy borult égből többfelé várható eső, de hajnalban-reggel délnyugaton, illetve később az Északi-középhegységben havas eső, hó is hullhat. A délies szél élénk marad. 5-6 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedd

Délnyugat felől több hullámban valószínű eső, északnyugaton és a hegyekben havazás, havas eső is lehet. A délkeleti szél viharossá fokozódhat. 3 és 13 fok között változik a maximum, délkeleten lesz tavaszias enyheség.

Szerda

Marad a borongós idő további esőkkel, záporokkal. A hegyekben továbbra is lehet szilárd halmazállapot. 4-13 fok valószínű.

Forrás: koponyeg.hu