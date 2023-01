Szerda

Délelőtt sokfelé várható eső, akár beágyazott zivatarral,a hegyekben havas eső. A déli óráktól átmeneti csapadékszünetre számíthatunk, rövid időre a nap is kisüthet, majd délután délnyugat felől záporok alakulnak ki. A délnyugati szél többfelé megerősödik. 5 és 13 fok közötti enyheidőnk lesz.

Csütörtök

A reggeli órákig többfelé, majd egyre inkább a keleti tájakon fordul elő eső, amit fokozatosan havas eső, néhol hózápor válthat fel, de ezzel együtt gyengül a csapadék. 1 és 6 fok közé hűl a levegő. A szél északnyugatira fordul és megerősödik.

Péntek

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délkelet, kelet felől szórványosan valószínű újabb eső, havas eső. Erős, olykor viharos lesz az északnyugati szél. Reggel 0, délután +3 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombat

Marad a borongós idő, és kelet felől tovább terjeszkedik a csapadék, mely egyre inkább havazás, hózápor lesz. Az északnyugati szél erős marad. Reggel fagyhat és délután is csak kevéssel alakul fagypont felett a hőmérséklet.

Vasárnap

Nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon már napsütés is ígérkezik. Keleten azonban az erősen felhős, vagy borult égből további hózápor, hószállingózás lehet. -1 és +4 fok között változik a csúcsérték.

Forrás: koponyeg.hu