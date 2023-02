Péntek

Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és - főleg a nap második felében -szórványosan várható eső, záporeső. A délnyugati szél megerősödik. 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombat

Erősen felhős lesz az ég, de délután délnyugaton akár többórás napsütés is lehet. Elszórtan fordulhat elő záporeső. A délnyugati, majd nyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. 10 és 16 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap

Marad a borongós időjárás. Délelőtt csak néhol, délután szórványosan valószínű eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél viharossá fokozódhat. 10-13 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hétfő

Eleinte csökken, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő záporeső. Az északnyugati szél továbbra is erős lesz. 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedd

A gyakran erősen felhős égből elszórtan továbbra is kialakulhat zápor, a hegyekben hózápor. Élénk lesz a délnyugati szél. A maximum 10 fok körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu