Vasárnap délelőttől már szakadozik, csökken a felhőtakaró, de a napsütést ekkor is gyakran zavarják majd gyorsan vonuló felhőtömbök. Reggelig helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor, viszont vasárnap napközben már összességében több helyen kell időszakosan csapadékra számítani. A nyugatias szél nagy területen lesz élénk, több helyen erős, de a magasabban fekvő helyeken, illetve az északi harmadban néhol síkvidéken viharos lökések is lehetnek.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a szelesebb északi részeken helyenként ennél egy-két fokkal melegebb is lehet.