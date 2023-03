Kedd

Délelőtt sok napsütésre számíthatunk, délután gomolyfelhők érkeznek, melyekből főleg északkeleten és délnyugaton zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerda

Változóan felhős időre van kilátás, többórás napsütés mellett. Nem lesz csapadék, és a szél is mérsékelt marad. 15-20 fok valószínű.

Csütörtök

Egyre vastagabb fátyolfelhőzet érkezik északnyugat felől, ám ebből sehol sem alakul ki csapadék. A délnyugati szél megélénkül. 15 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

Az erősen felhős égből a nap második felétől fordul elő zápor, eső. Néhol zivatar is kialakulhat. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödik meg. 15-20 fokos tavaszi meleg lesz.

Szombat

Átmenetileg csökken, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Szórványosan lehet zápor. Az északnyugati szél gyakran lesz erős. 17-19 fok várható délután.

Forrás: koponyeg.hu