Péntek

Fátyolfelhős, napos, száraz időre számíthatunk. Reggel szinte mindenhol fagyni fog, délutánra 10-11 fok köré melegszik a levegő. A délkeleti szél megélénkülhet.

Szombat

A sok napsütést továbbra is csak fátyolfelhők zavarják, melyekből sehol sem alakul ki csapadék. A délkeleti szél az Alföldön megerősödhet. 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap

Eleinte marad a fátyolfelhős ég, majd kissé vastagabb felhőzet érkezik, ám csapadék ebből sem fordul elő sehol. A délkeleti szél még gyakran lesz élénk. Már 12-18 fok lesz.

Hétfő

Főleg a nap első felében lesz erősen felhős az ég, és elszórtan zápor is előfordul. Később északnyugat felől csökken a felhőzet. 15-17 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedd

Tovább szakadozik a felhőzet, és többórás napsütés valószínű csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután már 20 fok is lehet.

Forrás: koponyeg.hu