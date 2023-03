Szerda

A gyakran erősen felhős égből reggelig délen és keleten többfelé lesz eső. Napközben átmeneti csapadékszünet lehet, majd délutántól főleg a Dunától keletre alakulnak ki záporok. A délnyugati szél erős, olykor viharos lesz. 9 és 15 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtök

Nyugat felől többször megnövekszik a felhőzet, de rövid napos időszakok is lesznek. Szórványosan számíthatunk záporokra, délen, délnyugaton zivatarra is. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödik meg. 10-16 fok lesz.

Péntek

Eleinte fátyolfelhők szűrte napsütés is lehet, majd délután egyre többfelé várható zápor, zivatar. A délies szél megélénkül. 10-15 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombat és vasárnap

Egész hétvégén erősen felhős időre van kilátás, és többször több helyen fordul elő eső, zápor, néhol zivatar. Szombaton főleg a DNy-i, vasárnap inkább az ÉNy-i szél erősödik meg. Változékony, de igazi tavaszi időnk lesz 10-16 fokos maximumokkal.

Forrás: koponyeg.hu