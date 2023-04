Kedd

Reggelre a Tiszántúlon sűrű ködfoltok képződnek. Ezek feloszlása után nyugat felől felhősödésre, majd délutántól szórványos záporesőkre számíthatunk. Az északnyugati szél egyre inkább megerősödik. 17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerda

Változóan felhős idő lesz, többórás napsütéssel, de nyugaton és keleten erősen felhős tájak is lesznek. A maximum 15 fok körül valószínű. A szél délire fordul, és néha megélénkül.

Csütörtök

Nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Néhol zivatar is lehet. A délkeleti szél megerősödik. 10 és 20 fok között változik a csúcsérték.

Péntek és szombat

Gyakran lesz erősen felhős az ég, és mindkét nap többfelé, több alkalommal várható eső, zápor, néhol zivatar is. Pénteken 15, szombaton 12 fok körüli értékeket mérhetünk.

Forrás: koponyeg.hu