Húsvét vasárnap

Eleinte borongós időre számíthatunk, szórványosan újabb esővel, záporral. Napközben aztán csökken a felhőzet, egyre több helyen bukkan elő a nap. Azonban elszórtan még délután is előfordulhat zápor. Az északi szél néha megélénkül. 10 fok körül alakul a hőmérséklet.

Húsvét hétfő

A párásság megszűnése után napos, gomolyfelhős időnk lesz. Nem várható már csapadék. A nappali felmelegedés is erősödik: délután már 12-17 fok lesz. Az északias szél megélénkül.

Kedd

A derűs délelőtt után délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan várható záporeső. Az északnyugati szél megerősödik. 16-17 fok köré melegszik az idő.

Szerda

Többórás napsütés, kellemes tavaszi idő valószínű, csapadék nélkül. Délután már 13-19 fok lesz. A délies szél is gyenge marad.

Csütörtök

Nyugat felől felhősödés várható, de eső, zápor inkább csak a Dunántúlon alakul ki. Marad a 17 fok körüli maximum.

Forrás: koponyeg.hu