Ezekben a percekben lépheti át nyugat felől a határt az a vihar, ami jelentős felfrissülést hozhat hazánkban a napok óta tartó kánikula után. Délután ugyan kitart még sokfelé a meleg, 30 és 38 fok közé melegedhet a levegő, a hidegfront hatására délután és este egyre nagyobb területen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, valamint hevesebb viharok szélviharral, jégesővel és felhőszakadással - írja az Időkép.

A vihar jelenleg már Ausztriában van az Alpok vonulatai felett. Soprontól szinte karnyújtásnyira pedig már az egyik cella is megjelent. A portál előrejelzése szerint hazánkban zivataroktól függetlenül is sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél, mely nyugat felől egyre többfelé fordul majd északnyugatira. A várható heves zivatarok miatt az ország túlnyomó többségén másodfokú figyelmeztetés van érvényben. A Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön később piros riasztást is kiadhatnak.

Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk estére enyhülést hozó hidegfront érkezik, amire a hét eleje óta tartó hőség után már sokan vártunk. Igenám, de a frontot viharos szél, jégeső és felhőszakadás kíséri. Ízelítőt már szerdán is kaptunk ebből, amikor óránként 114 kilométert is meghaladó sebességű széllökésekkel hozott országos rekordot a zivatar.

A katasztrófavédők a közelgő vihar miatt arra figyelmeztetnek, hogy tanácsos fedett helyre vinni a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket, nehogy a szél felkapja ezeket és károkat okozzon velük. Érdemes áramtalanítani a pincét és magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a befolyó víz kárt tehet. Ha tehetjük, az autónkkal parkoljunk épületektől, fáktól távolabb, ha pedig elmegyünk otthonról, csukjuk be az ablakokat. Az erős szél fákat dönthet ki, ágakat törhet le, amelyek gyakran elektromos vezetékeket szakítanak el. Ha elszakadt elektromos vezetéket látunk, ne közelítsük meg, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Ha viharosra fordul az időjárás, ne tartózkodjunk vízben, a nagyobb tavainknál pihenők vegyék komolyan a viharjelzőrendszer jelzéseit

- figyelmeztet a közlemény.

Forrás: ripost.hu