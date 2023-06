Hétfőn a sok napsütést általában csak kevés gomolyfelhő zavarja meg, legfeljebb az ország közepén lehet kissé több a felhő, de csapadék ott sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű.

Keddre virradóra az Észak-Dunántúlon, majd napközben másutt is növekszik a felhőzet, de legalább néhány órára mindenütt kisüt a nap. Estefelé határozottabb felhősödés kezdődhet. Éjszaka még csak a Dunántúl északi felén, napközben már másutt is - legnagyobb eséllyel a délnyugati, déli megyékben - fordul elő zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a csúcsérték 24 és 30 fok között lesz.

Szerdára virradóra erősen felhős vagy borult időre kell számítani, majd napközben felszakadozik, csökken a felhőzet. Éjjel főként a déli megyékben eshet az eső, majd napközben fokozatosan megszűnik a csapadék. A minimumhőmérséklet 13 és 18, a maximum 19 és 26 fok között alakul.

Csütörtökön nagyrészt napos időre van kilátás gomolyfelhő-képződéssel, főként északkeleten, keleten fordulhat elő zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között valószínű.

Pénteken sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Reggelre 10 és 18 fok közé hűl le a levegő, késő délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton erőteljes gomolyfelhő-képződésre kell számítani, akár több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 31 fok között valószínű.

Vasárnap sok napsütés valószínű gomolyfelhő-képződéssel, elszórtan záporral, zivatarral. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható.

