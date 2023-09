Dr. Rácz Csaba szerint vármegyénk legnagyobb hányadán a 2-2,5 Celsius fokot is elérte a pozitív hőmérsékleti anomália, melyet a térségünk felett hosszú ideje először felálló magas nyomású dominanciának köszönhettünk. Bár szélsőségesen magas a légnyomás nem volt jellemző, az Európa középső régióiban kialakuló, majd kelet-északkelet felé húzódó anticiklont egyre inkább szubtrópusi eredetű, meleg levegő töltötte ki. Ebben a légtömegben a korábbinál jóval alacsonyabb volt a páratartalom, eleinte azonban - az anticiklon előoldalán - bőséges volt a nedvesség, s a közelünkben elvonuló hűvösebb levegő hatására többfelé alakult ki zápor, zivatar, mielőtt jelentősen csökkent volna a csapadékhajlam.

A dekád első felében ennek megfelelően változékonyabb időben volt részünk, a zivataros napokon átmenetileg 25 fok alatti napi csúcsértékekkel. Az éjszakák nem voltak kimondottan hidegek, 10 fok alatti hőmérséklet szinte csak a dekád második felében fordult elő a szárazabb levegőnek köszönhetően. Ekkor azonban a nappali értékek már egyre magasabban alakultak, igazán kellemes, 24-29 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhettünk, majd az időszak legvégére néhol a 30 Celsiust közelítette a napi maximum.

Nem csupán a mért hőmérséklet volt magas, hanem szubjektív hőérzetünk is. Eleinte a még magas légnedvesség miatt, az átmeneti hőcsökkenés után pedig a kristálytiszta levegőben felerősödő sugárzás és az újfent emelkedő hőmérséklet együttes hatására. Az érésben lévő gyümölcsök, valamint a betakarításra váró zöldségfélék, szálastakarmányok és a szántóföldi kapások, ipari növények számára egyaránt igencsak kedvező volt a sokéves átlagot 40-50 százalékkal meghaladó napfényes óraszám. Egyfelől ezek nedvességtartalmának leadása szempontjából előnyös a száraz, napos szeptember, másfelől pedig a termés minőségére gyakorol pozitív hatást. A gyümölcsök cukortartalmának jelentős növekedésében közismert a tenyészidő kései szakaszában a nyárias időjárás hatása, de az antioxidánsok, a karotinoidok és a polifenolok mennyiségében szintén növekedés mutatható ki.

A beltartalmi mutatók javulásában a növényvédelmi kockázatok csökkentése révén is szerephez jut a száraz időjárás, s az idei nedves nyár után jól jött a valamivel nyugalmasabb időszak. Bár a védekezést sem az állati kártevők, sem pedig a gombaféle kórokozók esetében nem lehetett befejezettnek tekinteni, legalább utóbbiak fertőzési nyomása csökkent valamelyest. Az egyre hosszabb éjszakák utáni bőséges harmatképződés, illetve a 2-3 csapadékos nap így is elegendő volt számos gombafaj szaporodásához.

A dekád során hullott csapadék mennyisége csaknem mindenütt elmaradt az ilyenkor megszokottól a vármegye területén, egyedül az északnyugati tájak 15-20 milliméter körüli mennyiségei haladták meg kevéssel az 1991-2020-as átlagot. Másutt 0 és 15 milliméter között alakult az elmúlt tíz nap csapadékösszege, ismét voltak tehát szárazon maradt körzetek. Az előttünk álló 7-10 nap során ugyan kis mértékben ismét növekedni látszik a csapadék esélye, területi átlagban nem számítunk kiadós csapadékra. A szórványos záporok, zivatarok mellett maradhat a késő nyári idő lassanként csökkenő értékekkel, ennek ellenére a hőmérséklet még mindig a sokéves átlag felettinek ígérkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén.