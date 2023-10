Az ősz második hónapja inkább nyárra emlékeztető idővel köszöntött be, bár a hőmérsékletek kissé már elmaradtak az eddig megszokottól, mégis döntően száraz, csendes, kellemesen enyhe napokban lehetett részünk október első hetében – tájékoztatta lapunkat dr. Rácz Csaba.

A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa hozzátette, az időjárásunkat anticiklon határozta meg az időszak első felében, melynek meleg levegője és felhőoszlató hatású, leszálló légáramlása biztosította a nyugodt, enyhe időt. Később a Nyugat-Európa felett veszteglő, több középpontú ciklonrendszer megindult felénk, ez eleinte újabb meleg légtömeget sodort fölénk, majd átvonulása után a hét legvégére utat nyitott a sarkvidéki eredetű, hideg légtömegnek, s alaposan lehűtötte nálunk is a levegőt. Az időszak ezzel együtt melegebb volt a sokéves átlagnál, a 14-16 Celsius fokos heti középérték 1,5-3 fokkal múlta felül azt.

Dr. Rácz Csaba szerint a hőmérséklet csúcsértéke a héten általában 19-24 fok között alakult, a hajnali órákra pedig 6-11 fokig hűlt a levegő, de a Nyírség mélyebb fekvésű, hidegre egyébként is hajlamos, száraz homokfelszínein már előfordult 2-5 fok közötti napi minimum. A hét legvégéig tehát épp nem fagyott, ám a következő hajnal már nagy területen hozta meg az idei ősz első negatív hőmérsékleteit. Hozzávetőleg az Ibrány-Újfehértó vonaltól keletre szinte mindenütt fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála a 2 méter magasságban található műszerszinten. Itt általában 0 és mínusz 4 fokot mértek, a talaj szintjén azonban ennél néhol jóval hidegebb lehetett számottevő légmozgás, s az ezzel járó átkeverő hatás hiányában.

A fagyérzékeny kultúrnövények tenyészidőszaka tehát a vármegye legnagyobb hányadán október első hetével végéhez ért, a nyugati körzetekben azonban tovább halmozódik a vegetáció számára hasznosítható hőösszeg, noha már eddig is 80-100 foknappal több gyűlt össze a sokéves átlaghoz viszonyítva. A legtöbb haszonnövényünk számára mostanra inkább a nedvesség vált némiképp korlátozó tényezővé, igaz, a vegetatív részek már csak az őszi vetések, illetve a kései és áttelelő zöldségfélék esetében fejlődnek, növekednek intenzíven, a többi kultúrában az érési folyamatok dominálnak. A bőséges napsütés és az enyhe idő ugyanakkor minden állományban kedvezően hatott, különösen a várható termés minőségét tekintve – fogalmazott a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.

Természetes nedvességpótlás a héten alig érkezett. Kimondottan száraz talajréteget a sekély, művelt szelvényben ennek ellenére leginkább csak a vármegye déli, homokos talajú, nyírségi körzeteiben találunk. A mélyebb zónák összesített vízhiánya általában 110-140 milliméter hiányt mutat vármegye szerte, mely az ilyenkor szokásos telítettségi szinteknek megfelel. A feltöltődés megindulására a jelenlegi számítások alapján október második felétől van reális esély, akkortól várható a csapadékhajlam érdemi növekedése – zárta elemzését dr. Rácz Csaba.