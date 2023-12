Kedd

Délen és a Dunántúl nagy részén többórás napsütésre, kevés felhőre számíthatunk. Északkeleten (beleértve a főváros térségét is) azonban tartósan ködös, rétegfelhős lehet az ég. 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Gyenge lesz a légmozgás.

Szerda

Hajnalra sokfelé képződik sűrű köd, mely a délelőtt folyamán mindenhol feloszlik. Északnyugat felől először megnövekszik, majd este csökken a felhőzet. Esetleg elvétve lehet zápor. +7 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Erősen felhős, párás időnk lesz. Délutántól az északi tájakon kisebb eső, a hegyekben havas eső előfordulhat. 2-9 fok valószínű.

Péntek

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan várható eső, majd záporok, a hegyekben akár hózáporok. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödik meg. Viharos lökések is lehetnek!

Szombat

Továbbra is gyakran lesz erősen felhős az ég, elszórtan záporok is kialakulnak. A nyugati szél nagy területen lehet viharos. 5 és 12 fok közé enyhül a levegő.

Forrás: koponyeg.hu