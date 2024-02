Folytatódik a gyakran szeles, igen enyhe idő, főleg a hétvégén továbbra is melegrekordok közelében alakul a hőmérséklet. Emellett azonban már esőre, záporra is növekvő eséllyel lehet számítani. A jövő hét elején ugyan csökkenésnek indul a hőmérséklet, de még így is meghaladja várhatóan a sokévi átlagot - írta a met.hu.