ZIVATAROK, HEVES ZIVATAROK

A déli órákig csak néhol, ezt követően egyre többfelé (estig nagyobb számban a Dunántúlon) várható zivatar. A késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel a déli, délkeleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladnak. Éjszaka csökken a zivatarok száma, de elszórtan továbbra is előfordulhatnak. Kedden napközben elsősorban az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében valószínűek zivatarok, de kisebb számosságban másutt is kialakulhatnak. Estére, késő estére mindenütt megszűnnek a zivatarok. A zivatarokat viharos széllökés (~60-90 km/h), apró szemű jég kísérheti. Heves zivatarhoz kapcsolódóan erősen viharos (> 90 km/h) szélroham és nagyobb méretű jég (> 2 cm) előfordulhat.

FELHŐSZAKADÁS, VILLÁMÁRVÍZ

Holnap délelőttig nagyobb területen lehet a zivatarokhoz kapcsolódóan felhőszakadás (> 25-30 mm), a Dunántúl egyes részein ma az egymást követően cellákból pár óra alatt akár ennél nagyobb (>40-50 mm) lehet a csapadékösszeg. Kedden napközben felhőszakadás főként az Északi-középhegység és az Észak-Alföld környezetében fordulhat elő.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Forrás: met.hu