Szombat éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásnak veszélye többi között Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére is.

Az ország keleti, délkeleti kétharmadán-felén várható többfelé, több hullámban zápor, zivatar: heves zivatarokra is számítani kell felhőszakadással, jégesővel, erősen viharos széllökésekkel. Az északnyugati, északi szél többfelé lesz élénk, a Dunántúlon helyenként erős. – olvasható a HungaroMet honlapján. Az előrejelzésük szerint az ország keleti, délkeleti felében-kétharmadában egyre adottabbá válnak a feltételek - nagy területen és akár több hullámban - heves, károkozó zivatarok kialakulásához is. Ezek esetén erősen viharos, óránkénti 90-100 kilométeres szélrohamok, nagy méretű - akár 5 centiméternél is nagyobb átmérőjű - jég, valamint felhőszakadás fordulhat elő.