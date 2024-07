Ma délig keleten elszórtan, nyugaton esetleg néhol zivatarok is kialakulhatnak. A déli óráktól a nap további részében várhatóan az ország délnyugati felében, illetve északkeleten alakulhatnak ki zivatarok. Zivatarok környezetében általában intenzív csapadék (15-25 mm), viharos szél (60-80 km/h), néhol jégeső (2 cm alatti átmérővel) előfordulhat. Északkeleten délután kisebb területen egy-egy intenzívebb vagy heves zivatarra is van esély (széllökés > 90 km/h, jégátmérő > 2 cm, felhőszakadás > 30 mm) - írta a met.hu.

A délutáni, kora esti órákban Zala megyében és Dél-Dunántúlon a hidegfront egy újabb hullámának hatására várhatóan nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, amelyek hatására viharossá (60-90 km/h) fokozódhat a szél, illetve ezen a területen heves zivatar átvonulására is van esély kissé nagyobb területet érintve a fenti kísérőjelenségek mellett. A késő esti óráktól a keleti részeken is csökken a zivatarhajlam.

Középhőmérséklet:

Ma a Dunántúlon és északkeleten megszűnik a hőség a napi középhőmérséklet általában 25 fok alatt valószínű. A délkeleti országrészben 25 fok felett, Békés, illetve Csongrád megyében 27 fok felett alakulhat a napi közép.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye:

Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is!