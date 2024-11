Igazuk lett a meteorológusoknak, az előrejelzésük szerint péntek hajnalban megérkezett a hó vármegyénkbe is. Nem is akármilyen mennyiségben, mindent ellepett a fehér takaró. A havazás Szabolcsban is sok gondot okozott.

Havazás Szabolcsban: hadrendbe álltak a NyírVV munkagépei

Fotó: Sipeki Péter

A nyíregyházi városüzemeltető cég minden járműve és eszköze hadrendbe állt, a hószolgálatot 15 munkagép és 22 gépjármű végezte a városban az önkormányzati utakon, kerékpárutakon és járdákon. Először a főutak és a főbb tömegközlekedési útvonalak, majd a járdák és kerékpárutak, az összekötő és külterületi utak, végül pedig a szervízutak tisztítása és síktalanítása történt meg, ez utóbbiakon még dél után is dolgoztak a NyírVV munkatársai.