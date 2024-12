A klasszikus, tényleg hideg és havas karácsonyi időjárás ma már ritka. Ennek egyik kiváltó oka egyértelműen a klímakatasztrófa, mely a szélsőségek felé tolja el az időjárást, amellett pedig egy átlag melegedést is produkál. Ezért az utóbbi években – egy-egy kivételtől eltekintve – hóember helyett sárembert építhettünk.

Meghitt fehér karácsony! Emlékszik még rá?

Nyitókép: Shutterstock

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sincs ez máshogy, mint, hogy az itt élőkben is karácsonyi elképzelés egybeolvad a fehér hóval és a hideggel. Sajnos ezt az utóbbi években nem tapasztaljuk. Még az 1980-90-es években gyakran láttunk karácsonykor havat, az mára sajnos már csak emlék. Mondhatjuk azt, hogy az időjárás itt is a melegedést mutatja. Volt olyan év Nyíregyházán amikor -25.2 °C-ra csökkent a hőmérséklet, ez a dátum pedig: 1902 december 13-án. Ilyen hidegek már nincsenek, ez már a régi idők időjárási szélsősége.

Mivel az utóbbi időben sajnos a természet nem „ajándékozott meg" minket hóval, mondhatjuk azt, hogy így szinte mindenki meglepődött, amikor november 22-én hajnalban érkezett meg az első havazás Szabolcsba. Míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye lakói mélyen aludtak, leesett az első hó, fehér lepelbe öltöztek a fák, az autók, az utak, a házak, viszont a mínusz fokok annyira nem jellemzőek az elmúlt időszakra. Meghitt fehér karácsony! Emlékszik még rá?

Fotó: Mán László Volt aki kihasználta még a kora reggeli órákban, hogy a ritkán látott hóval hógolyó csatát vívjon, voltak olyanok akik szánkóval vitték óvodába, iskolába a gyerekeket, viszont voltak olyanok akik kihasználva a ritkán látott pillanatokat lefotózták, vagy épp levideózták.

Elmondhatjuk, nem mindenki tudta nagy örömmel fogadni a természet adta sajnos ritka jelenséget, hisz valószínűleg ők nem készültek fel a télre és balesettel kezdődött nekik a napjuk. Azt még nem tudjuk idén karácsonykor fogunk e látni havat, de minden évben reménykedünk, bízunk benne, hogy hátha az idei évben talán fehérbe öltözik.

De ez nem volt mindig így, hiszen 1962-ben egész télen extrém hideggel és jelentős havazással lehetett számolni. Ez volt az egyik legkeményebb tél hazánk meteorológiai szempontból feljegyzett történetében. -10°C és -20°C közötti fagyokkal lehetett számolni még napközben is. A fehér karácsonyt akkor a december eleji jelentős mennyiségben érkező hó garantálta, mely szinte egész télen megmaradt, köszönhetően a fogvacogtató hidegnek.

Ezzel szemben 2015 téli időjárása, nem olyan volt, mint amilyenre sokan számítottunk, olyannyira hogy már a fehér karácsony lehetőségével sem számolhattunk, hiszen idehaza, de szerte Európában, sőt, még Oroszországban sem volt hideg. Olyannyira nem, hogy 10-15°C-os értékekkel lehetett számolni, azaz egy könnyebb pulóverben is sétálhattunk a kidíszített városokban. A New York-i Central Parkban ebben az évben 22°C-os meleget is mértek december közepén. De a helyzet nem volt sokkal jobb 2022-ben sem, hasonlóan meleg időjárásban lehetett részünk. A jelenlegi kilátások szerint pedig hazánkban idén sem lesz hóvihar szentestén.

Szélsőséges karácsonyi időjárás a nagyvilágban

Ami nálunk 1962, az az USA-ban 1983. Ebben az évben egy jelentős hidegbetöréssel lehetett számolni, amikor a fagyos légtömegek sokkal lejjebb húzódtak, mint szoktak. Az olyan alapvetően enyhe klímájú városokban, mint amilyen Denver is, -29°C-ig esett vissza a hőmérő higanyszála az ünnepek alatt.

Azt már tisztáztuk, hogy Ausztráliában a karácsony meleg, azonban sokszor nem eseménytelen és nem jó értelemben. Ilyenkor ugyanis viharrendszerek is érkezhetnek, melyek a meghittségnek a látszatát is eltörlik. Ez történt 1974-ben is, amikor egy ciklon landolt karácsonykor a szárazföldön. Ez különösen rosszul érintette Darwin város lakóit, akiknek települését a vihar szinte földig lerombolta, hatalmas károkat, halottakat és mély traumákat hagyva maga mögött.