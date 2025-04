Milyen lesz a húsvéti időjárás? A mai, akár 30 fokos meleg árulkodó jeleket hoz

Átmenetileg csökken a felhőzet, több órára is kisüthet a nap, majd délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és délutántól előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, amelyek estétől rendszerbe is szerveződhetnek. A déli, délkeleti szél napközben csaknem országszerte élénk, több helyen erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. –írja a HungaroMet

A közel 30 fokos csúcsérték már árulkodhat arról, milyen lesz a húsvéti időjárás.

Fotó: HungaroMet

Meleg, de viharos időjárás körvonalazódik

A hőmérséklet napközben kifejezetten magasra kúszik: délután 23 és 30 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Az Alföldön ez akár az első hőségnap is lehet idén – tehát 30 fok feletti meleg sem kizárt. Ugyanakkor a meleggel együtt a légkör is egyre labilisabbá válik. A délnyugati szél többfelé megerősödik, és a zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat, így a kánikula hirtelen, szeles, esős fordulatot vehet.

A Köpönyeg arról számolt be, hogy Péntek reggelig a középső és a keleti tájakon kiterjedt, kiadós esőzés valószínű. Napközben délnyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de zápor, zivatar elszórtan fordulhat elő délutánig. 15-22 fok várható délután.

Ha szabadtéri programot tervezel, célszerű azt inkább a délelőtti, kora délutáni órákra időzíteni. Este már nagyobb az esélye annak, hogy elromlik az idő. A záporok, zivatarok nem mindenütt csapnak le, de ahol mégis, ott erőteljesek lehetnek. Az autóval közlekedőknek is érdemes figyelni: hirtelen lezúduló eső csökkentheti a látótávolságot, és megnehezítheti a közlekedést.