Kitisztul az ég, támad a napsütés! Vajon megmarad húsvétig?

Szerdán sok napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel. A hőmérséklet eléri a 20-26 fokot. Kellemes, már-már kora nyárias időnk lesz. Erős marad a délies szél.

Kitisztul az ég, támad a napsütés

Forrás: koponyeg.hu

Csütörtökön napközben lassan, fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Reggel néhol, majd délutántól egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Erős délkeleti szél lesz. Marad egyelőre a tavaszi meleg 23-24 fokkal.

Pénteken borongós időre van kilátás, eleinte eső, majd zápor, zivatar valószínű. Késő délután csökken a felhőzet. 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet a csapadékos idő hatására.

Szombaton a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, kicsi az esély záporra, vagy zivatarra. 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

Húsvét vasárnap többórás napsütésre van kilátás gomolyfelhőkkel. Nagyobb számban délután fordulhat elő zápor, zivatar. 21-22 fok körül alakul a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali gyenge fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Országos előrejelzés: szerda reggeltől szerda éjfélig

Derült, napos, száraz idő várható kevés gomolyfelhővel. Késő délutántól, estétől dél felől fátyolfelhők is érkeznek. A déli, délkeleti szél élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz. A hőmérséklet csúcsértéke nagyrészt 21 és 26 fok között alakul.

Csütörtök délutánig egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, akár a 30 fokot is elérhetjük holnapután, de továbbra is sok lesz felettünk a sivatagi por a légkörben – írta a met.