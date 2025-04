Figyelem! Citromsárga riasztást adtak ki vármegyénkre: durva ami jön

Ma délutántól elsősorban a középső országrészben és a Dunántúl északi, északkeleti részein zivatarok, néhol akár heves zivatarok is kialakulhatnak, melyeket viharos széllökések (ált. 60-90 km/h), illetve intenzív, felhőszakadásszerű csapadék kísérhet, de esetleg apró szemű jég is kísérhet. Az egymást követő cellákból néhány óra leforgása alatt 25-30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékösszegek is összejöhetnek. A konvektív csapadék az éjszakai órákra sem cseng le, a zivataros zóna kissé keletebbre helyeződik, hajnalban már főként a Dunától keletre lehet előfordulásukra számítani.

Citromsárga riasztást adtak ki vármegyénkre: durva ami jön

Forrás: HungaroMet

Pénteken újabb hullámban képződhetnek zivatarok (délnyugaton kisebb eséllyel), főleg délkeleten esetleg heves zivatarok is az országban. A cellákat erős, viharos széllökések (ált. 50-70 km/h, kiemelten délkeleten esetleg 60-90 km/h), intenzív felhőszakadásszerű csapadék, kis eséllyel apró szemű jég kísérheti. A középső országrészben ismételten összejöhet 25-30 mm-t meghaladó mennyiség az egymást követő cellákból, míg északnyugaton a lassan mozgó csapadékgócok okozhatnak felhőszakadást. Az esti órákban fokozatosan mindenütt megszűnnek a zivatarok.

Villámlás jelent veszélyforrást

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Országos előrejelzés: péntek reggeltől péntek éjfélig

Hazánk nagyobb részén erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, és többfelé, akár több hullámban számíthatunk a záporok, zivatarok mellett főként a keleti országrészben esőre is. A felhőzet délnyugat felől napközben lassan szakadozik, arrafelé napközben is kisebb a csapadék esélye. Estefelé azonban már határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében erős lökések is valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre.

Hidegfront vonul át, amely záporokkal, zivatarokkal érkezik, mögötte visszaesik a hőmérséklet. Az ünnepek további napjai már jóval kevesebb záport, zivatart tartogatnak, szombattól jellemzően gomolyfelhős, napos idő várható –írta a HungaroMet.