Az időjárás ma úgy tűnik színészkedős hangulatban van: délen dráma, északon vígjáték van műsoron

A reggeli órákban délnyugat felől gyors ütemben kezd növekedni a felhőzet, így a déli megyékben – főként Baranyában, Bács-Kiskunban és Tolnában – borongós, helyenként esős időre ébredhetünk. Itt napközben is megmaradhat a szürkeség, kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az ország északi felén azonban jobb kilátásokkal indul a nap: bár kezdetben ott is felhős lesz az ég, délutánra fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap, különösen a Dunakanyar, Nógrád és Borsod térségében. –írja a Köpönyeg

Kettészakad az ország - legalábbis, ami az időjárást illeti

Illusztráció: Shutterstock

A szél is életjelet ad magáról: északkeleti irányból fúj majd, elsősorban a Tiszántúlon és a hegyvidékeken erősödhet meg kissé, de viharos széllökésektől nem kell tartani.

A hőmérséklet továbbra is visszafogott marad, dél körül országszerte 15–17 fok között alakul. A naposabb vidékeken valamivel kellemesebbnek érezhetjük a levegőt, de a kabát és a hosszú ujjú öltözet még nem maradhat otthon.

A hét hátralévő részében egyre gyakrabban köszönthet be enyhébb, napfényesebb idő, bár elszórtan záporokkal továbbra is számolni kell.

Aktuális időjárás

Forrás: Fotó: Hungaromet

Országos előrejelzés csütörtök estig :

Nagyobbrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de délután északkeleten, és a Dunántúl északi felén már lehetnek napos időszakok. Elsősorban a délnyugati, déli megyékben kell többfelé esőre, záporra számítani. A többfelé élénk északias szél északkeleten meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul, a déli csapadékos tájakon lesz a leghűvösebb. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet

Északon és nyugaton inkább erősen felhős lesz az ég, másutt ugyanakkor csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható. Az északias szél az északkeleti tájakon élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 4 és 10 fok között valószínű, de a derült, hidegre hajlamos helyeken gyenge talajmenti fagy is előfordulhat.