Még van hová fokozni? Van bizony! Csütörtök hajnalban robban a hőség – jön a legdurvább riasztás!

A nyár nem kegyelmez: az előttünk álló napokban extrém hőhullám éri el hazánkat, miközben a forróságot záporok, zivatarok, sőt helyenként jégeső is kísérheti. A hőségriasztás csütörtök reggeltől életbe lép – és nem véletlenül.

A met.hu előrejelzése szerint továbbra is meleg légtömeg áramlik a Kárpát-medencébe, ami nemcsak a hőmérsékletet tornássza az egekbe, hanem a légköri instabilitást is fokozza. Az eredmény: perzselő napsütés és hirtelen érkező, heves viharok keveréke.

Csütörtök – a forróság csúcspontja

A csütörtöki nap szinte teljesen derűsnek ígérkezik, csak helyenként jelennek meg gomolyfelhők. Zivatarra leginkább az északnyugati térségben van esély, de a nap sztárja egyértelműen a hőség lesz: akár 38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála – figyelmeztet a koponyeg.hu. Aki teheti, húzódjon árnyékba és tartsa magánál a vizet!

Péntek – viharos szél zavarja meg a nyugalmat

A hét második felében sem jön igazi felfrissülés. Pénteken a napsütés mellett egyre több gomolyfelhő jelenhet meg, és elszórtan záporokra, zivatarokra is számítani kell. Délutántól megerősödhet az északnyugati szél, ami néhol viharossá fokozódhat. A meleg továbbra is intenzív marad, akár 32 fokos csúcsértékekkel.

Szombat – tombolhatnak a zivatarok, jégeső sem kizárt

A hétvége első napja már egyértelműen instabilabb időt hoz. Az ég gyakran lesz erősen felhős, és sokfelé kialakulhatnak zivatarok, melyekhez intenzív csapadék, felhőszakadás vagy akár jégeső is társulhat. A hőmérséklet ennek ellenére marad a kánikulai tartományban, 32 fok körül, az élénk északnyugati szél pedig csak ront a komfortérzeten.

Vasárnap – marad a meleg, marad a változékonyság

A hét utolsó napja is hozza a megszokott képet: gomolyfelhők, záporok, zivatarok, és továbbra is nyárias meleg. A hőmérséklet 27 és 32 fok között mozog majd, így a kánikula valamelyest enyhülhet, de az időjárás kiszámíthatatlansága miatt továbbra is érdemes esernyőt és napszemüveget is magunkkal vinni.

Mit tehetsz magadért a forróságban?

Igyál sok vizet, kerüld a koffeint és az alkoholt.