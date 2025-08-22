Veszélyes front tört be hazánkba – durva időjárási hatásokkal kell szembenézniük a frontérzékenyeknek

Lehűlt az idő. A kánikulai melegnek egy hidegfront vetett véget. A hét második felében érezhetően átalakul az időjárás, a kánikulának immár végleg búcsút inthetünk.

Az időjárás Szabolcsban: Markáns változás az időjárásban, fronthatás terheli meg szervezetünket.

Pénteken már egy frissebb, ősziesebb hangulatú nap vár ránk, amelyben a gomolyfelhők játsszák a főszerepet. A csapadék ugyan nem lesz országos, de több térségben is előfordulhatnak záporok, zivatarok, így érdemes esernyőt vagy esőkabátot magunkkal vinni a borús időjárás miatt

Pénteki időjárás: Záporokkal tarkított, hűvösebb nap várható

A nap folyamán gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és különösen a középső és a keleti országrészekben alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok is. Bár a zivatarok már kevésbé lesznek hevesek, mint tegnap, a hirtelen lezúduló eső, valamint a szél megerősödése átmenetileg kellemetlenné teheti a kinti programokat.

A hőmérséklet jelentősen visszaesik: a nap legmelegebb óráiban is mindössze 20–25 fokot mérhetünk. Ez a friss levegő sokak számára megkönnyebbülést jelent a korábbi rekkenő hőség után, de a szeles, záporos idő inkább a réteges öltözködésnek kedvez.

Összességében pénteken egy változékony, hűvösebb időjárás lesz jellemző, amely már a közelgő őszi hangulat előfutárának tekinthető.

Fronthatás:

Erős hideg

Orvosmeteorológia Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) – olvashastó a Köpönyeg oldalán.

Országos időjárás előrejelzés: péntek estig

A nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Kora este már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult, csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső. A Dunántúlon délután már napos idő valószínű. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.