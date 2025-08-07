augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

23°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durva!

2 órája

A pokol kapuja megnyílik Szabolcs fölött!

Címkék#kánikula#térség#hőség

Szabolcs? Inkább Szahara. Durva kánikula jön: akár 40 fok is lehet a hétvégén!

Szon.hu
A pokol kapuja megnyílik Szabolcs fölött!

Forrás: illusztráció / getty images

Készüljünk fel egy extrém forróságot hozó időszakra: néhány nap alatt több mint 10 fokkal emelkedik a hőmérséklet, szombattól pedig országos hőség tombolhat. A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton és vasárnap már a 40 fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet!

A Floris hidegfrontja már elhagyta térségünket, helyét pedig egy erős anticiklon veszi át, amely száraz, napsütéses időt hoz magával – és vele együtt az igazi kánikulát is. A met.hu közlése szerint a következő napokban felhő alig lesz az égen, csapadékra pedig gyakorlatilag semmi esély. A nyári idő kedvelői örülhetnek, de a hőség komolyan próbára teszi majd szervezetünket.

Péntek – A nyugalom előtti forróság

Már pénteken is igazi nyári idő várható: több órás napsütéssel, élénk déli, délnyugati széllel. A levegő délutánra 29–34 fok közé melegszik, így aki szabadtéri programot tervez, mindenképp készüljön naptejjel és folyadékkal! - írta a koponyeg.hu.

Szombat – Betör a kánikula

A hétvége első napján tovább fokozódik a hőség. Az ország nagy részén 30–38 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, de a déli és keleti megyékben akár 40 fok is lehet. A nap folyamán alig lesz felhő az égen – klasszikus kánikulai időre kell berendezkednünk.

Vasárnap – A forróság tetőzik

A hét utolsó napján változatlanul perzselő napsütés várható, a hőmérséklet újra elérheti, sőt meg is haladhatja a 40 fokot! Aki teheti, vonuljon vízpart mellé, és keresse az árnyékot – a déli órákban különösen fontos a nap elleni védelem és a megfelelő folyadékbevitel.

Hétfő – Tovább tombol a hőség

A hétfő sem hoz enyhülést: felhőtlen égbolt, élénk délkeleti szél és továbbra is rendkívüli meleg jellemzi majd a napot. Az előrejelzések szerint folytatódik a strandidő, de ez már az a szintű hőség, amikor a figyelmeztetések életet is menthetnek.

Figyelmeztetés: komoly hőségriasztás várható

A következő napok hőhulláma nem csupán kellemetlen, de egészségügyi szempontból is veszélyes lehet. A gyerekek, idősek, krónikus betegek különösen ki vannak téve a hőguta, napszúrás és kiszáradás kockázatának. Már most érdemes felkészülni: hűtsük otthonainkat, kerüljük a fizikai megterhelést a déli órákban, és igyunk sok vizet!

Brutális hőség jön

Aki azt hitte, hogy véget ért a nyár, nagyot tévedett: a hétvégén extrém kánikula érkezik, és akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. A szakemberek szerint az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak – legyünk tehát tudatosak, és tegyünk meg mindent azért, hogy biztonságban átvészeljük a következő napokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu