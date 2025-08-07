A pokol kapuja megnyílik Szabolcs fölött!

Készüljünk fel egy extrém forróságot hozó időszakra: néhány nap alatt több mint 10 fokkal emelkedik a hőmérséklet, szombattól pedig országos hőség tombolhat. A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton és vasárnap már a 40 fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet!

A Floris hidegfrontja már elhagyta térségünket, helyét pedig egy erős anticiklon veszi át, amely száraz, napsütéses időt hoz magával – és vele együtt az igazi kánikulát is. A met.hu közlése szerint a következő napokban felhő alig lesz az égen, csapadékra pedig gyakorlatilag semmi esély. A nyári idő kedvelői örülhetnek, de a hőség komolyan próbára teszi majd szervezetünket.

Péntek – A nyugalom előtti forróság

Már pénteken is igazi nyári idő várható: több órás napsütéssel, élénk déli, délnyugati széllel. A levegő délutánra 29–34 fok közé melegszik, így aki szabadtéri programot tervez, mindenképp készüljön naptejjel és folyadékkal! - írta a koponyeg.hu.

Szombat – Betör a kánikula

A hétvége első napján tovább fokozódik a hőség. Az ország nagy részén 30–38 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, de a déli és keleti megyékben akár 40 fok is lehet. A nap folyamán alig lesz felhő az égen – klasszikus kánikulai időre kell berendezkednünk.

Vasárnap – A forróság tetőzik

A hét utolsó napján változatlanul perzselő napsütés várható, a hőmérséklet újra elérheti, sőt meg is haladhatja a 40 fokot! Aki teheti, vonuljon vízpart mellé, és keresse az árnyékot – a déli órákban különösen fontos a nap elleni védelem és a megfelelő folyadékbevitel.

Hétfő – Tovább tombol a hőség

A hétfő sem hoz enyhülést: felhőtlen égbolt, élénk délkeleti szél és továbbra is rendkívüli meleg jellemzi majd a napot. Az előrejelzések szerint folytatódik a strandidő, de ez már az a szintű hőség, amikor a figyelmeztetések életet is menthetnek.

Figyelmeztetés: komoly hőségriasztás várható

A következő napok hőhulláma nem csupán kellemetlen, de egészségügyi szempontból is veszélyes lehet. A gyerekek, idősek, krónikus betegek különösen ki vannak téve a hőguta, napszúrás és kiszáradás kockázatának. Már most érdemes felkészülni: hűtsük otthonainkat, kerüljük a fizikai megterhelést a déli órákban, és igyunk sok vizet!