Pénteki időjárás: forróság és szárazság. A következő napokban túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk. A hétvégén tovább erősödik a nappali felmelegedés.

Földi pokol: forróság, szárazság és magas UV sugárzás. Ma sem kímél minket az időjárás

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Országos időjárás előrejelzés: péntek estig

Felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21, 26 fok között valószínű – olvasható a HungaroMet oldalán.

Megérkezett a hőhullám. A hét vége felé közeledve az időjárás ismét nyári csúcspontjához ér: pénteken igazi strandidő, sok-sok napsütés és kánikulai meleg vár ránk.

A reggeli órákban már enyhén meleg, de kellemes hőmérséklet fogad, a délután folyamán azonban egyre inkább felforrósodik a levegő. Átveszi az uralmat a forró időjárás.

Forrás: koponyeg.hu

Pénteki időjárás: forróság és szárazság

Az időjárás napközben rendkívül stabil lesz: a derült, felhőmentes égbolt szinte egész nap zavartalan napsütést enged, csapadék kialakulására egyáltalán nem kell számítani. A légmozgás is szinte alig lesz érezhető, legfeljebb enyhe, gyenge szellő lengedezhet időnként – ez azonban aligha enyhíti majd a forróságot.

A hőmérséklet délutánra országszerte erőteljesen megemelkedik, sokfelé 30 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, a legmelegebb tájakon pedig akár 34–35 fokot is mérhetünk. Ez már igazi országos hőségnek számít, így érdemes lesz gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről és kerülni a tartós, közvetlen napfényt a déli órákban.

Mindent összevetve péntek egy klasszikus nyári nap lesz: csillogó napsütés, szélcsend és kánikula jellemzi majd, amely tökéletes hátteret biztosít egy vízparti pihenéshez, de a városban tartózkodóknak is érdemes lesz árnyékosabb menedéket keresni a délutáni órákra.

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

