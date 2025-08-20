Nézzük, közbeszólhat-e az időjárás az esti tűzijátékba Nyíregyházán!

Forró augusztus 20-a: Kiderül, milyen programot szervezz ma. Az államalapítás ünnepén az időjárás alapvetően kedvezni fog a szabadtéri programoknak, hiszen a nap első felében túlnyomóan derült, napos idő várható.

Szerdai időjárás: fokozódik a hőség, este nyugaton zivatar is lehet

Forrás: köpönyeg.hu

A 20-i időjárás szuper lehetőséget nyújt kirándulásokhoz, családi összejövetelekhez vagy akár a délutáni városi rendezvényekhez. Ugyanakkor érdemes figyelemmel kísérni az előrejelzéseket, mert estére változékonyabbra fordulhat az égbolt.

A szerda első felében szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, az égbolt többnyire derült marad, legfeljebb néhol jelenhet meg vékony fátyolfelhő. A délutáni órákra azonban változékonyabbá válik az idő: északnyugat felől megérkeznek a gomolyfelhők, amelyek egyre nagyobb területet boríthatnak el. Az esti órákban elsősorban a Dunántúl nyugati és északnyugati részein nő meg a záporok, zivatarok kialakulásának esélye, miközben az ország középső és keleti tájain még mindig a napos, száraz idő lesz jellemző. A zivatarok környezetében átmeneti szélerősödésre, kisebb lehűlésre és helyenként intenzív csapadékra is számítani lehet, de nagy területet érintő, tartós eső nem valószínű.

A hőmérséklet a nap folyamán jelentősen emelkedik, délutánra országszerte 30–35 fok közé kúszik fel a higanyszál, így szinte mindenütt forró, nyárias idő ígérkezik. A légmozgás általában mérsékelt marad, azonban zivatarcellák környezetében hirtelen viharos széllökések is előfordulhatnak.

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Országos előrejelzés: szerda estig

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén - általában kevés helyen - előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 30 és 35 fok között várható. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.